तमिलनाडु एनएचएम: जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए मौका, 4724 पदों पर भर्ती; क्या है आयु सीमा की शर्तें?

डीएचएस एनएचएम कोयंबटूर 144

डीएचएस एनएचएम रामनाथपुरम 112

डीएचएस एनएचएम वेल्लोर 64

डीएचएस एनएचएम अरियालुर 61

डीएचएस एनएचएम कांचीपुरम 203

डीएचएस एनएचएम रानीपेट 64

डीएचएस एनएचएम कन्याकुमारी 93

डीएचएस एनएचएम थेनी 119

डीएचएस एनएचएम थूथुकुडी 112

डीएचएस एनएचएम शिवगंगा 112

डीएचएस एनएचएम सलेम 187

डीएचएस एनएचएम पेराम्बालुर 42

डीएचएस एनएचएम मदुरै 90

डीएचएस एनएचएम इरोड 140

डीएचएस एनएचएम कल्लकुरुची 65

डीएचएस एनएचएम दिंडीगुल 113

डीएचएस एनएचएम तंजावुर 132

डीएचएस एनएचएम तेनकासी 55

डीएचएस एनएचएम विलुप्पुरम 94

डीएचएस एनएचएम नीलगिरि 108

डीएचएस एनएचएम मयिलादुथुराई 37

डीएचएस एनएचएम कुड्डालोर 160

डीएचएस एनएचएम तिरुवल्लूर 120

डीएचएस एनएचएम तिरुपथुर 54

डीएचएस एनएचएम थिरुवरूर 150

डीएचएस एनएचएम धर्मपुरी 160

डीएचएस एनएचएम कृष्णागिरी 46

डीएचएस एनएचएम चेन्नई 512

डीएचएस एनएचएम करूर 70

डीएचएस एनएचएम त्रिची 205

डीएचएस एनएचएम नागपट्टिनम 66

डीएचएस एनएचएम पुदुक्कोट्टई 158

डीएचएस एनएचएम नमक्कल 126

डीएचएस एनएचएम तिरुनेलवेली 104

डीएचएस एनएचएम तिरुवनमलाई 208

डीएचएस एनएचएम तिरुवरूर 150