तमिलनाडु एनएचएम: जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए मौका, 4724 पदों पर भर्ती; क्या है आयु सीमा की शर्तें?
तमिलनाडु एनएचएम ने स्टाफ नर्स के 4,724 पदों पर भर्ती निकाली है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में आयु सीमा समेत अन्य पात्रता शर्तें भी तय की गई है।
विस्तार
तमिलनाडु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने स्टाफ नर्स के 4,724 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती राज्य के अलग-अलग विभागों में की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑफलाइ माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
देखें रिक्तियों कि संख्या
|जिले का नाम
|रिक्तियों की संख्या
|डीएचएस एनएचएम कोयंबटूर
|144
|डीएचएस एनएचएम रामनाथपुरम
|112
|डीएचएस एनएचएम वेल्लोर
|64
|डीएचएस एनएचएम अरियालुर
|61
|डीएचएस एनएचएम कांचीपुरम
|203
|डीएचएस एनएचएम रानीपेट
|64
|डीएचएस एनएचएम कन्याकुमारी
|93
|डीएचएस एनएचएम थेनी
|119
|डीएचएस एनएचएम थूथुकुडी
|112
|डीएचएस एनएचएम शिवगंगा
|112
|डीएचएस एनएचएम सलेम
|187
|डीएचएस एनएचएम पेराम्बालुर
|42
|डीएचएस एनएचएम मदुरै
|90
|डीएचएस एनएचएम इरोड
|140
|डीएचएस एनएचएम कल्लकुरुची
|65
|डीएचएस एनएचएम दिंडीगुल
|113
|डीएचएस एनएचएम तंजावुर
|132
|डीएचएस एनएचएम तेनकासी
|55
|डीएचएस एनएचएम विलुप्पुरम
|94
|डीएचएस एनएचएम नीलगिरि
|108
|डीएचएस एनएचएम मयिलादुथुराई
|37
|डीएचएस एनएचएम कुड्डालोर
|160
|डीएचएस एनएचएम तिरुवल्लूर
|120
|डीएचएस एनएचएम तिरुपथुर
|54
|डीएचएस एनएचएम थिरुवरूर
|150
|डीएचएस एनएचएम धर्मपुरी
|160
|डीएचएस एनएचएम कृष्णागिरी
|46
|डीएचएस एनएचएम चेन्नई
|512
|डीएचएस एनएचएम करूर
|70
|डीएचएस एनएचएम त्रिची
|205
|डीएचएस एनएचएम नागपट्टिनम
|66
|डीएचएस एनएचएम पुदुक्कोट्टई
|158
|डीएचएस एनएचएम नमक्कल
|126
|डीएचएस एनएचएम तिरुनेलवेली
|104
|डीएचएस एनएचएम तिरुवनमलाई
|208
|डीएचएस एनएचएम तिरुवरूर
|150
|डीएचएस एनएचएम विरुधुनगर
|-
क्या है शैक्षणिक योग्यता?
TN NHM भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) या बीएससी नर्सिंग की डिग्री/प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार का तमिलनाडु नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल में वैध पंजीकरण होना जरूरी है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आधिकारिक जिला-वार अधिसूचना में दी गई अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
उम्मीदवारों को संबंधित जिले की अधिसूचना में बताए गए दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी। इनमें आमतौर पर ये दस्तावेज शामिल हैं:
- GNM/बीएससी नर्सिंग की शैक्षिक मार्कशीट
- डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र
- तमिलनाडु नर्स एवं मिडवाइव्स काउंसिल का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- SSLC/HSC मार्कशीट - जन्म तिथि के प्रमाण के लिए
- सामुदायिक प्रमाणपत्र - यदि लागू हो
- मूल निवास/अधिवास प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फोटोयुक्त पहचान पत्र - आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस
कैसे करें आवेदन?
स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरकर जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित कार्यालय में जमा करनी होंगी।
- NHM-TN की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र और जिलेवार रिक्तियों का विवरण डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में जमा या भेजें।
- चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए आवेदन संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी सचिव, जिला स्वास्थ्य कार्यालय को संबोधित करें।
- आवेदन पत्र 25 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।