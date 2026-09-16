एसएससी: जेई भर्ती का फॉर्म भरने वालों को आयोग की सलाह, 22 सितंबर तक जरूर कर लें ये काम, फिर नहीं मिलेगा मौका

SSC JE 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। आयोग ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आखिरी समय में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या या अधिक ट्रैफिक के कारण परेशानी न हो।

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एसएससी जेई परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 रात 11 बजे है। आयोग के नोटिस के अनुसार, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 रात 11 बजे है।