SSC GD Constable Exam 2021 : अगर आपके पास है ये सर्टिफिकेट्स तो GD भर्ती में आपको मिलेेगे एक्स्ट्रा मार्क्स, जानें इन सर्टिफिकेट्स को कैसे कर सकते हैं प्राप्त

सार SSC GD Constable Exam 2021 : SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली GD भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होनी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 25,271 पदों पर भर्तियां होनी हैं।



भारतीय अर्धसैनिक बलों में कॉन्स्टेबल के पदों पर बहाली के लिए आयोजित होने वाली जनरल ड्यूटी (GD) कॉन्स्टेबल परीक्षा लाखों युवाओं का लक्ष्य है और इन युवाओं को जल्द ही इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली GD कॉन्स्टेबल भर्ती 2021 के लिए लिखित परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होनी है।इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कॉन्स्टेबल के कुल 25,271 पदों को भरा जाना है और इसके लिए 17 जुलाई से 31 अगस्त के बीच आवेदन मांगे गए थे। GD कॉन्स्टेबल की यह भर्ती 3 साल के बाद निकली है इसलिए इस बार की भर्ती में अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, तो बाकी अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए आप सफलता के FREE SSC GD Courses की सहायता ले सकते हैं।इस भर्ती में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। दरअसल GD भर्ती के लिए जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास NCC का A, B या C लेवल का सर्टिफिकेट होगा, उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। अधिसूचना के पैरा 13 में दी गई जानकारी के मुताबिक A सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को 2 मार्क्स, B सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को 3 मार्क्स और C सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को 5 मार्क्स बोनस अंक के रूप में मिलेगा। इन अंको को अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज मार्क्स में जोड़ा जाएगा।NCC में छात्रों को प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर को पूरा करने के बाद तीन तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इसमें NCC A सर्टिफिकेट जूनियर डिविजन के उन कैडेट्स को दिया जाता है जो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग को पूरा कर चुके होते हैं, जबकि NCC B सर्टिफिकेट सीनियर डिविजन के छात्रों को दो साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही मिलता है। NCC C सर्टिफिकेट सीनियर डिविजन के उन छात्रों को मिलता है जिन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है। NCC C लेवल सर्टिफिकेट के लिए छात्रों को परीक्षा से भी गुजरना होता है।अगर आप UP SI, SSC GD, UP लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के मार्गदर्शन में स्टडी क्लासेस के साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट, करेंट-अफेयर्स और ई-बुक्स जैसी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।