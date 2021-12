Sarkari Naukri KPSC: केपीएससी प्लस टू लेवल के परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, दो परीक्षाएं टालीं, दो री-शेड्यूल कीं

{"_id":"61c01cb030c096121619057a","slug":"sarkari-naukri-kpsc-postponed-two-major-sarkari-exams-due-to-ssc-cgl-kpsc-plus-two-level-main-exam-new-schedule-announced","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Sarkari Naukri KPSC: केपीएससी प्लस टू लेवल के परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, दो परीक्षाएं टालीं, दो री-शेड्यूल कीं","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Sarkari Naukri KPSC: केपीएससी प्लस टू लेवल के परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, दो परीक्षाएं टालीं, दो री-शेड्यूल कीं

Sarkari Naukri KPSC Plus Two Level Main Exam: केरल लोक सेवा आयोग (KPSC) यानी केपीएससी ने अपने आगामी परीक्षा कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया है। केपीएससी ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2022 के लिए जारी आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के कारण केपीएससी प्लस टू लेवल के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। केपीएससी ने दो बड़ी परीक्षाएं टालीं हैं और दो भर्ती परीक्षाओं को री-शेड्यूल कर दिया है। KPSC प्लस टू लेवल पदों की मुख्य परीक्षा 12 फरवरी से केरल लोक सेवा आयोग की ओर से जारी बयान में बताया गया कि KPSC फरवरी 2022 में प्लस टू लेवल पदों की मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग ने 29 नवंबर को घोषित परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। अब परीक्षा 12 फरवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक आयोजित की जाएगी। Sarkari Naukri : SSC CGL टियर 3 परीक्षा से टकरा रही थी तारीखें वहीं, SSC CGL टियर-3 परीक्षा की तिथियों को देखते हुए 06 फरवरी को होने वाली एक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केपीएससी ने कहा, सिविल आबकारी अधिकारी और महिला नागरिक उत्पाद शुल्क अधिकारी की परीक्षा की तिथि 06.02.2022 से 26.02.2022 तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने 06.02.2022 को संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर III परीक्षा घोषित की है। Sarkari Naukri : KPSC प्रवेश पत्र 29 जनवरी से चरणों में जारी होंगे आयोग ने बताया कि कार्यालय अधीक्षक की परीक्षा की तिथि 23.02.2022 से 21.02.2022 तक स्थगित कर दी गई है। कानूनी माप विज्ञान में सहायक निरीक्षक की परीक्षा की तिथि 26.02.2022 से 28.02.2022 तक स्थगित कर दी गई है। परीक्षा के एडमिट कार्ड 29 जनवरी से चरणों में जारी किए जाएंगे। परीक्षा के समय और स्थान का उल्लेख एडमिट कार्ड में किया जाएगा। Sarkari Naukri : केपीएससी प्रत्येक परीक्षा के बाद अंतरिम उत्तर कुंजी जारी होगी केपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट में, आयोग ने कहा है कि लिखित परीक्षा और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट को छोड़कर प्रत्येक परीक्षा के बाद केपीएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट में अंतरिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा और अंतरिम उत्तर कुंजी के बारे में कोई शिकायत रखने वाले उम्मीदवार अंतरिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन की तारीख से केवल पांच दिनों के भीतर अपनी प्रोफाइल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।