Safalta Talks: अच्छे प्रदर्शन के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन, जानिए देबरूप पोद्दार से

सार Safalta Talks पर self motivation आयोजित खास सेशन “How to score 99+ percentile in CAT” में देबरूप पोद्दार ने अपने अनुभव साझा किए।

कौन हैं देबरूप पोद्दार

बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे देबरूप का पहला सपना IIT क्रैक करना था जिसमें सफलता न मिलने पर इनके आत्मविश्वास को काफी धक्का लगा। जिसके बाद इन्होंने अपने सपनों से समझौता न करने की ठानी और उसी समय निश्चित किया कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी 2 टियर स्कूल में एडमिशन लेकर समझौता नहीं करेंगे और एक बेहतरीन संस्थान से ही आगे की पढ़ाई करेंगे जिसकी वजह से इन्होंने साल 2017 में ही कॉलेज के तीसरे वर्ष से CAT की तैयारी शुरू कर दी और इस समय ये CAT क्रैक कर टियर 1 कॉलेज से MBA कर रहे हैं। देबरूप ने इस सेशन में कैट परीक्षा क्रैक करने के बारे में ढेरों महत्वपूर्ण बाते बताईं। देबरूप ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन के लिए छात्रों को सेल्फ मोटिवेटेड और प्रतिस्पर्धी होना जरूरी है। आप इस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं -



इसके अलावा देबरूप पोद्दार का पूरा सेशन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://www.youtube.com/watch?v=l5wKMjNf46k ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें safalta talks का यूट्यूब चैनल।