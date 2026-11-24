रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे समाप्त हो जाएगी। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित समय के भीतर फीस जमा कर सकते हैं।

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