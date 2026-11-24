रेलवे में 1265 पदों पर भर्ती: आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब, तुरंत भर दें फॉर्म, जानें योग्यता और शुल्क
रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 है। स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे समाप्त हो जाएगी। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे निर्धारित समय के भीतर फीस जमा कर सकते हैं।
आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख क्या है?
स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए उम्मीदवारों को 27 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
|प्रक्रिया
|अंतिम तारीख
|ऑनलाइन आवेदन
|25 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे
|आवेदन शुल्क भुगतान
|27 नवंबर 2026
स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
- अधिकतम आयु: 33 वर्ष
- आयु की गणना: आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी।
- आयु में छूट: ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी और अन्य पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को रेलवे के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
- चिकित्सा मानक: उम्मीदवारों को इस पद के लिए निर्धारित रेलवे चिकित्सा मानकों, जैसे ए-2, पर खरा उतरना होगा।
स्टेशन मास्टर पद पर चयन कैसे होगा?
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के माध्यम से किया जाएगा:
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)
- कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा
- दस्तावेज सत्यापन
- चिकित्सा परीक्षा
अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के सभी निर्धारित चरणों में सफल होना होगा।
कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
|अभ्यर्थी की श्रेणी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
|500 रुपये
|एससी, एसटी, दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी), महिला और पूर्व सैनिक
|250 रुपये
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार शुल्क वापसी का लाभ मिलेगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये वापस किए जाने का प्रावधान है। शुल्क वापसी की प्रक्रिया और शर्तें संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।
आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आरआरबी के आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं।
- नए उम्मीदवार आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण से साइन इन करें।
- स्टेशन मास्टर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करें।
- निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा कर दें।
- जमा किए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।