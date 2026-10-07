आरआरबी एनटीपीसी स्नातक: रेलवे में 3548 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिस जारी, आठ अक्तूबर से आवेदन; जानें पात्रता
रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्नातक स्तर के गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 3,548 पदों के लिए आवेदन 8 अक्तूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। पूरी जानकारी पढ़ें...
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (स्नातक स्तरीय) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या सीईएन 06/2026 जारी की है। इस भर्ती में देश के 21 भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड शामिल हैं। कुल 3,548 पद घोषित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन कब से शुरू होंगे और अंतिम तारीख क्या है?
- रेलवे भर्ती बोर्ड की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगे।
- उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर 2026 है।
- आवेदन में सुधार के लिए खिड़की 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी।
किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?
सभी पदों को मिलाकर कुल 3,548 रिक्तियां हैं। भर्ती चार अलग-अलग पदों के लिए होगी:
- मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक: 127 पद
- मालगाड़ी प्रबंधक: 2,750 पद
- कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक: 300 पद
- वरिष्ठ लिपिक सह टंकक: 371 पद
कौन से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
- इन चारों पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तारीख यानी 6 नवंबर 2026 तक होनी जरूरी है।
- जिन उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम इस तारीख तक जारी नहीं हुआ है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए।
रेलवे भर्ती में चयन कैसे होगा?
इस भर्ती में चयन प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण हैं:
- पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा
- दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा
- दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा
कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक और वरिष्ठ लिपिक सह टंकक पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा नहीं होगी। टंकण दक्षता का मूल्यांकन नियुक्ति के बाद किया जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना है और कितना वापस मिलेगा?
सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये वापस किए जाएंगे।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने पर बैंक शुल्क काटकर 250 रुपये वापस किए जाएंगे।
शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। आवेदन में बदलाव करने पर 250 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा।
रेलवे भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके लिए आवेदन पोर्टल पर जाकर खाता बनाएं विकल्प के जरिए पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी जरूरी होगी।
- इसके बाद उम्मीदवार को शैक्षणिक अंकों और पद या क्षेत्र की पसंद से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।
- आवेदन प्रक्रिया में लाइव तस्वीर खींचने और हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपलोड करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
- अगर उम्मीदवार निशुल्क रेलवे पास का विकल्प चुनता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की पीडीएफ प्रति भी अपलोड करनी होगी।