आरआरबी एनटीपीसी स्नातक: रेलवे में 3548 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिस जारी, आठ अक्तूबर से आवेदन; जानें पात्रता

आवेदन शुल्क कितना है और कितना वापस मिलेगा?

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये वापस किए जाएंगे।



अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने पर बैंक शुल्क काटकर 250 रुपये वापस किए जाएंगे।



शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। आवेदन में बदलाव करने पर 250 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा।