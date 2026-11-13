रेलवे ग्रुप डी भर्ती की कटऑफ जारी: किस श्रेणी और जोन की मेरिट रही सबसे अधिक? यहां देखें पूरी जानकारी

पिछले भर्ती चक्र में कितनी रही थी कटऑफ?

पिछले भर्ती चक्र यानी CEN 08/2024 के तहत RRB ग्रुप डी लेवल-1 के 32,438 पदों के लिए कटऑफ जारी की गई थी। उस भर्ती की जोनवार कटऑफ के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों में न्यूनतम और अधिकतम अंक इस प्रकार थे:

श्रेणी सबसे कम कटऑफ सबसे अधिक कटऑफ UR 70.28633 79.70181 SC 58.93890 73.65820 ST 58.18910 73.51425 OBC 64.87319 77.13178 EWS 60.40044 75.07329

कटऑफ के बाद पीईटी में क्या होगा?

सीबीटी में कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है। पीईटी में दो तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। पहली में उम्मीदवार को निर्धारित वजन लेकर 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है। इसके बाद दौड़ का परीक्षण होता है। उम्मीदवारों को दोनों परीक्षणों में सफल होना जरूरी है।

क्या पीईटी के अंक अंतिम मेरिट में जुड़ेंगे?

नहीं। रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार, पीईटी केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की परीक्षा है। इसमें उम्मीदवारों को कोई अंक नहीं दिए जाते और इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते। हालांकि, पीईटी पास करना चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इस चरण में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा।