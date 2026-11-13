रेलवे ग्रुप डी पीईटी 2026: कितनी दौड़ और कितना वजन उठाना होगा? पुरुष-महिला के नियम जानें

क्या रेलवे ग्रुप डी पीईटी के अंक मेरिट में जुड़ते हैं?

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पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दौड़ लगानी होगी?

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महिलाओं के लिए क्या हैं नियम?

रेलवे ग्रुप डी पीईटी के नियम क्या हैं?

रेलवे ग्रुप डी पीईटी किन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं है?

रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार, PET केवल पास करने के लिए होता है। इसमें मिलने वाले अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाता। हालांकि, इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उम्मीदवार अगले चरण यानी दस्तावेज जांच के लिए आगे बढ़ सकते हैं।पुरुष उम्मीदवारों को सबसे पहले 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। इस दौरान वजन को जमीन पर रखना मना है। वजन उठाने का टेस्ट पास करने के बाद उम्मीदवार को 1,000 मीटर यानी एक किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। इसे 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना जरूरी है। दोनों स्पर्धाओं के लिए केवल एक-एक मौका दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार तय समय में वजन उठाने या दौड़ का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे PET में असफल माना जाएगा।महिला उम्मीदवारों के लिए पुरुषों के मुकाबले वजन और दौड़ का समय अलग रखा गया है। उन्हें 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इस दौरान वजन को नीचे रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद 1,000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए भी महिला उम्मीदवारों के समान शारीरिक दक्षता मानक लागू होंगे। ध्यान रखें कि वजन उठाने और दौड़, दोनों में सफल होना जरूरी है। किसी एक परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार अगले चरण में नहीं पहुंच पाएगा।रेलवे के नियमों के अनुसार, PET में पहले वजन उठाने का टेस्ट होगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ समय आराम देने के बाद दौड़ में शामिल किया जाएगा। वजन उठाने के लिए बिना हत्थे वाला रेत का बोरा दिया जाएगा। इसे जमीन से ऊपर रखते हुए तय दूरी तक ले जाना होगा। अगर उम्मीदवार बोरे को बीच में जमीन पर रख देता है, तो वह इस टेस्ट में असफल हो जाएगा। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि PET में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक क्षमता और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा के दौरान चोट लगने की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी।रेलवे के नोटिफिकेशन के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले पात्र उम्मीदवारों को PET से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें संबंधित पद के लिए तय मेडिकल जांच पास करनी होगी। रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षण पूरा करने वाले एक्ट अप्रेंटिस यानी CCAA और भूतपूर्व सैनिकों को भी PET नहीं देना होगा। गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए अलग नियम हैं। यदि कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया रोककर रखी जाएगी। बच्चे के जन्म के छह सप्ताह बाद मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ दोबारा PET देने का मौका मिलेगा।