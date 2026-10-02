एशियाड: भारत के खिलाफ चीन ने अंतिम समय में क्यों हटाया अपना गोलकीपर? रणनीति नहीं हुई सफल; लालरेमसियामी चमकीं

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एशियन गेम्स 2026 के महिला हॉकी फाइनल में 1-0 से पीछे चल रही चीन की टीम ने बराबरी के लिए अपना गोलकीपर हटा दिया और अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी के साथ हमला तेज किया। हालांकि, भारतीय डिफेंस ने चीन के दबाव को झेलते हुए बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 44 साल बाद एशियन गेम्स में महिला हॉकी का गोल्ड जीता और 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया।

विज्ञापन भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। मैच के आखिरी पलों में 1-0 से पीछे चल रही चीन की टीम ने बराबरी के लिए बड़ा दांव खेलते हुए अपने गोलकीपर को मैदान से हटा दिया और एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी के साथ हमला तेज कर दिया। चीन ने भारतीय डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया और सर्कल के बाहर फ्री हिट भी हासिल की, लेकिन भारतीय टीम ने आखिरी तक अपनी बढ़त कायम रखी।

चीन ने गोलकीपर हटाकर बढ़ाया दबाव

मुकाबले के अंतिम चरण में चीन ने हर संभव कोशिश करते हुए गोलकीपर को मैदान से बाहर कर दिया। उसकी जगह अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी को उतारा गया, ताकि आक्रमण में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सके और भारत के डिफेंस को लगातार दबाव में रखा जा सके। चीन को इस रणनीति के बाद फ्री हिट का मौका भी मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस ने स्थिति को संभाल लिया। भारत ने चीन को बराबरी का गोल नहीं करने दिया और 1-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

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लालरेमसियामी ने दिलाई थी बढ़त

भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबाव बनाया था। 10वें मिनट में अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहीं लालरेमसियामी ने मैदानी गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन टीम दूसरा गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में चीन ने आक्रामक खेल दिखाया। उसे बराबरी का बड़ा मौका पेनल्टी स्ट्रोक के रूप में मिला, लेकिन अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया ने शानदार बचाव करते हुए चीन को गोल से रोक दिया।

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44 साल बाद भारत ने जीता स्वर्ण

इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल से चले आ रहे स्वर्ण पदक के इंतजार को खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में महिला हॉकी का स्वर्ण जीता था। भारत 1998 और 2018 में भी फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन दोनों बार उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब चीन को हराकर भारत ने फिर से एशियन गेम्स का स्वर्ण अपने नाम किया है।