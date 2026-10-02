Haridwar News: झूला पुल निर्माण के लिए धरना जारी

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लालढांग। रसूलपुर में रवासन नदी पर झूला पुल निर्माण के लिए जिला पंचायत सदस्य बृज मोहन पोखरियाल के नेतृत्व में 21वें दिन भी धरना जारी रहा। शुक्रवार को क्रमिक अनशन पर रवींद्र कुमार आर्य और महेंद्र सिंह बैठे। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक झूला पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर आलोक द्विवेदी, पंकज चमोली, कृष्णा चौहान, संतराम सिंह, सुलोचना, उर्मिला देवी, संजय बिष्ट, सुरेंद्र रावत, विनोद जोशी आदि मौजूद रहे। संवाद

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