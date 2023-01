छोटे-छोटे शहरों में स्टार्टअप

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के छोटे-छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वह नई पीढ़ी के लिए आकर्षण और आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। स्टार्टअप की सफलता ने दुनिया भर में युवा शक्ति के सामर्थ्य की नई पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार-कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि Consumer is always right वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए Citizen is Always right। आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का नया सफर है। सरकार का अहम हिस्सा होने के नाते 'विकसित भारत' में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी और विशेष जिम्मेदारी रहेगी।