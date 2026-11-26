शहरों में रोजाना गाड़ी चलाने वालों के लिए ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाना और फिर गाड़ी आगे बढ़ाना किसी परेशानी से कम नहीं होती। खासकर रेड लाइट पर लंबे समय तक ब्रेक पेडल दबाकर रखना और ट्रैफिक आगे बढ़ने पर बार-बार हैंडब्रेक लगाना थका देने वाला काम हो सकता है, लेकिन अब इस परेशानी को कम करने के लिए कारों में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ऑटो-होल्ड जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं।

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