ओपीएससी: ओडिशा में 758 सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भर्ती, 22 अक्तूबर से आवेदन; जानें योग्यता और आयु सीमा

आयु सीमा कितनी है?

आयोग की ओर से निर्धारित आयु सीमा के अनुसार, अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।



हालांकि, पात्र आरक्षित श्रेणियों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। छूट की सटीक सीमा और लागू शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।