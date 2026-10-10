ओपीएससी: ओडिशा में 758 सहायक कार्यकारी अभियंताओं की भर्ती, 22 अक्तूबर से आवेदन; जानें योग्यता और आयु सीमा
ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 758 पदों पर भर्ती की विस्तृत अधिसूचना जारी की है। आवेदन 22 अक्तूबर से 11 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और गेट अंक से जुड़ी शर्तें जान लेनी चाहिए।
विस्तार
ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) ने ओडिशा इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग के अंतर्गत समूह-क में सहायक कार्यकारी अभियंता के 758 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 अक्तूबर से शुरु होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं?
योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन शुरू होने की तारीख: 22 अक्तूबर 2026
- आवेदन की अंतिम तारीख: 11 नवंबर 2026
- आधिकारिक वेबसाइट: opsc.gov.in
अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है। आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
पदों का विवरण इस प्रकार है:
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पद का नाम
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कुल पद
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महिलाओं के लिए आरक्षित पद
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सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)
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750
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247
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सहायक कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल)
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8
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3
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कुल
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758
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250
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आठ पदों में चार वर्तमान रिक्तियां और चार बैकलॉग पद शामिल हैं। श्रेणीवार रिक्तियों और आरक्षण से जुड़े नियमों की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।
कौन कर सकता है आवेदन? क्या है शैक्षणिक योग्यता?
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में निर्धारित योग्यता होनी चाहिए।
- सिविल इंजीनियरिंग पद: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट सदस्यता होनी चाहिए।
- मैकेनिकल इंजीनियरिंग पद: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या संबंधित पद के लिए लागू नियमों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट सदस्यता होनी चाहिए।
गेट स्कोर की क्या है शर्त?
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास निर्धारित वर्षों में से किसी एक का वैध गेट अंक होना जरूरी है।
- वर्ष 2024 का वैध गेट अंक
- वर्ष 2025 का वैध गेट अंक
- वर्ष 2026 का वैध गेट अंक
इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक भी प्राप्त होने चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित अधिसूचना में गेट से जुड़ी सभी शर्तों की जांच करना जरूरी है।
आयु सीमा कितनी है?
आयोग की ओर से निर्धारित आयु सीमा के अनुसार, अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।
हालांकि, पात्र आरक्षित श्रेणियों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। छूट की सटीक सीमा और लागू शर्तों के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए।
चयनित अभ्यर्थियों को कितनी मिलेगी सैलरी?
सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतनमान नियम, 2017 के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12, प्रकोष्ठ 1 के तहत वेतन दिया जाएगा। वेतन से संबंधित अन्य लागू शर्तों और भत्तों की जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को विस्तृत अधिसूचना देखनी चाहिए।
आवेदन करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बातों की जांच कर लेनी चाहिए:
- संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी हो।
- गेट 2024, 2025 या 2026 का वैध अंक उपलब्ध हो।
- निर्धारित आयु सीमा और आयु में छूट के नियम लागू होते हों।
- संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हता और आरक्षण संबंधी शर्तें पूरी हों।
- आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।