अक्सर लोग कार पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट बनवाते समय सिर्फ उसकी एक्सपायरी तारीख देखते हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ यही काफी नहीं होता है। आपको अपनी गाड़ी की पहली रजिस्ट्रेशन तारीख और एमिशन स्टैंडर्ड की जानकारी भी होनी चाहिए। खासकर BS-VI कार मालिकों के लिए पीयूसी की वैधता अब गाड़ी की उम्र के हिसाब से तय होती है। ऐसे में अगली बार पीयूसी रिन्यू कराने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ बार-बार पीयूसी सेंटर जाने से बच सकते हैं, बल्कि सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर होने वाली परेशानी भी दूर रहेगी।

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