NEET 2021: कर रहे हैं नीट की तैयारी तो सफलता की इस मैराथन क्लास से दूर होंगी फिजिक्स की मुश्किलें सारी

{"_id":"612453e18ebc3e79d136197c","slug":"neet-2021-if-you-are-preparing-for-neet-then-this-marathon-class-of-success-will-remove-all-the-problems-of-physics-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"NEET 2021: \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0928\u0940\u091f \u0915\u0940 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0924\u094b \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u0940 \u0907\u0938 \u092e\u0948\u0930\u093e\u0925\u0928 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u0938\u0947 \u0926\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u092b\u093f\u091c\u093f\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932\u0947\u0902 \u0938\u093e\u0930\u0940","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

सार नीट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि ये मैराथन क्लास उनके लिए बेहद ही खास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में सफलता टीम में शामिल दिल्ली के जाने-माने एक्सपर्ट आपको परीक्षा के लिए तैयार करेंगे।

MBBBS, BDS नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नीट 2021 (NEET) का आयोजन 12 सितंबर को होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा साल 2021 के लिए आयोजित की जाने वाली मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा (NEET) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इस एग्जाम के लिए छात्रों के पास तैयारी करने के लिए बेहद कम समय बचा है। ऐसे में सफलता डॉट कॉम ने छात्रों की मदद के लिए खास मैराथन क्लास की शुरुआत की है। छात्रों की सुविधा के लिए ये मैराथन क्लास बिलकुल फ्री रखी गई है।

क्यों है खास ये NEET मैराथन क्लास

नीट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि ये मैराथन क्लास उनके लिए बेहद ही खास होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में सफलता टीम में शामिल दिल्ली के जाने-माने एक्सपर्ट आपको परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपने किसी भी सब्जेक्ट के डाउट को सीधे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से क्लियर कर सकते हैं।

NEET मैराथन क्लास शेड्यूल

24 Aug : HEAT AND THERMODYNAMICS

25 Aug : MECHANICAL PROPERTIES OF FLUIDS

26 Aug : SHM AND WAVE

27 Aug : ELECTRIC FIELD, POTENTIAL AND CAPACITOR

28 Aug : CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETIC EFFECT OF CURRENT

29 Aug : EARTH MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIAL

30 Aug : EMI AND AC

31 Aug : EMW AND GEOMETRICAL OPTICS

1 Sept : WAVE OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENTS

2 Sept : MODERN PHYSICS

3 Sept : SEMICONDUCTOR DEVICES AND GRAVITATION

NEET मैराथन क्लास से ऐसे जुड़ें