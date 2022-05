{"_id":"62918cddb4d0353f53126acf","slug":"nda-2022-application-for-the-exam-starts-there-is-a-chance-till-7th-june-make-sure-the-selection-with-only-3-months-of-hard-work-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"NDA 2022 - परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 7 जून तक है मौका, मात्र 3 महीने की मेहनत से करें सेलेक्शन पक्का","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sat, 28 May 2022 08:15 AM IST