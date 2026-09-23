नैनीताल बैंक भर्ती: स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी, फटाफट करें डाउनलोड; देखें परीक्षा पैटर्न

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परीक्षा में 145 मिनट का समय

स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा की कुल अवधि 145 मिनट होगी। हालांकि, लॉगिन, कॉल लेटर जमा करने और निर्देश पढ़ने समेत अन्य प्रक्रिया के कारण उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर करीब 200 मिनट तक रहना पड़ सकता है। सभी टेस्ट अंग्रेजी में होंगे और हर टेस्ट के लिए अलग समय तय रहेगा। उम्मीदवार उसी तय समय में संबंधित टेस्ट के सवाल हल कर सकेंगे।

गलत जवाब पर लगेगी नेगेटिव मार्किंग

सभी सवाल बहुविकल्पीय होंगे और हर सवाल में पांच विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही होगा। सही विकल्प पर माउस से क्लिक करके जवाब देना होगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के निर्धारित अंक का एक-चौथाई (1/4) अंक काटा जाएगा। परीक्षा में हैंडआउट में दिए उदाहरणों से अलग और अधिक कठिन सवाल भी पूछे जा सकते हैं।