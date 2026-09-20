कर्नाटक भर्ती 2026: जेलर और वार्डर समेत 869 पदों पर भर्ती, कौन भर सकता है फॉर्म? नवंबर में होगी लिखित परीक्षा

कन्नड़ भाषा की योग्यता

जिन उम्मीदवारों ने एसएसएलसी या समकक्ष परीक्षा में कन्नड़ को पहली या दूसरी भाषा के रूप में पढ़ा है, उन्हें अलग से कन्नड़ भाषा परीक्षा नहीं देनी होगी। कन्नड़ माध्यम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को भी इस परीक्षा से छूट मिलेगी।



अन्य उम्मीदवारों को केईए की कन्नड़ भाषा परीक्षा पास करनी होगी। एसएसएलसी में कन्नड़ को पहली भाषा के रूप में नहीं पढ़ने वाले उम्मीदवारों को 150 में से कम से कम 50 अंक हासिल करने होंगे। निर्धारित कन्नड़ भाषा परीक्षा पास नहीं करने पर नियुक्ति अंतिम नहीं मानी जाएगी।



आयु सीमा: आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी आदेश के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है।

कितना लगेगा शुल्क?

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल आधिकारिक केईए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। सामान्य योग्यता और 2ए, 2बी, 3ए, 3बी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 750 है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, श्रेणी-1, पूर्व सैनिक और तृतीय लिंग के उम्मीदवारों को 500 शुल्क देना होगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।