जेकेएसएसबी: जम्मू-कश्मीर में 518 सरकारी पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी; अब 24 अक्तूबर तक करें मौका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत 518 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 9 अक्तूबर 2026 निर्धारित थी। अब पात्र उम्मीदवार 24 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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यह भर्ती कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा श्रम एवं रोजगार समेत विभिन्न सरकारी विभागों में की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।