आईओएल भर्ती: जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के 5 क्षेत्रों में नौकरी मौके, पांच का साल अनुभव जरूरी; जानें शर्तें

नियुक्ति की अवधि

शुरुआत में नियुक्ति अधिकतम 2 साल के लिए होगी। काम और प्रदर्शन अच्छा रहने पर एक बार में 1 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। कुल मिलाकर अनुबंध की अवधि अधिकतम 5 साल हो सकती है। अगर प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा या किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ, तो आईओएल अनुबंध की अवधि पूरी होने से पहले ही नियुक्ति समाप्त कर सकता है।

जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का चयन

सबसे पहले आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

डिप्लोमा या बीएससी में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या से अधिकतम दोगुने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

अंतिम चयन में 75% अंक डिप्लोमा/बीएससी के अंकों और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे।

इंटरव्यू से पहले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेजों में कमी मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

बराबर अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी बराबरी होने पर नाम के वर्णानुक्रम के आधार पर फैसला होगा।

इंटरव्यू ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से नहीं होगा और इंटरव्यू की तारीख, समय या स्थान बदलने के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए कैसे होगा चयन?