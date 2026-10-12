इंडियन आर्मी टीईएस-57: 12वीं पास युवाओं के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, इस दिन से करें आवेदन

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लें। फॉर्म में गलत जानकारी भरने से आवेदन प्रभावित हो सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026 है, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा। भर्ती से जुड़ी पात्रता, चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण की शर्तों के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ही अंतिम मानें।

टीईएस-57 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।