पिंजौर। ग्राम अम्बका फतेहपुर दीवानवाला में रविवार, 29 नवंबर को तीसरे विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले इस दंगल में देश और प्रदेश के नामी पहलवान अपनी कुश्ती कला और दमखम दिखाएंगे। आयोजन को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों और कुश्ती प्रेमियों में उत्साह है।दंगल का आयोजन गुरुचरण अम्बका एवं समस्त रायतनवासियों की ओर से किया जा रहा है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारतीय कुश्ती परंपरा को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं।