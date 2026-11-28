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उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभिभावक प्रवेश पत्र में विद्यार्थी का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अनुक्रमांक और केंद्र का पता अच्छी तरह जांच लें। किसी गलती की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करें। विज्ञापन

परीक्षार्थियों के लिए जरूरी निर्देश:

प्रवेश पत्र की प्रिंटेड प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी और प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभिभावक प्रवेश पत्र में विद्यार्थी का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अनुक्रमांक और केंद्र का पता अच्छी तरह जांच लें। किसी गलती की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करें।परीक्षार्थियों के लिए जरूरी निर्देश:प्रवेश पत्र की प्रिंटेड प्रति साथ लाना अनिवार्य है।समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी और प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे।

पंचकूला। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मौली में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। पंचकूला जिले में सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2027 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। विद्यार्थियों को सुबह 10:30 बजे से केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य रूप चंद ने बताया कि रायपुररानी में सबसे अधिक 435 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा बरवाला में 228, मोरनी में 136, सेक्टर-12ए में 312, सेक्टर-6 में 303, पिंजौर में 312 और कालका में 301 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाए गए हैं।