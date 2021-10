{"_id":"616006c08ebc3e056874d7e2","slug":"indian-army-recruitment-2021-apply-for-officers-post-in-indian-army-here-are-details-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indian Army Recruitment 2021 : भारतीय सेना में अफसर के पदों पर निकली हैं भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: वर्तिका तोलानी Updated Fri, 08 Oct 2021 02:22 PM IST

सार Indian Army Recruitment 2021 : भारतीय सेना ने नेशनल कैडेट कोर (NCC) स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय सेना के साथ जुड़कर देश सेवा की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय सेना ने नेशनल कैडेट कोर (NCC) स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर अविवाहित महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 3 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। वहीं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के Exam Preparation FREE Course- Subscribe Now की सहायता ले सकते हैं।

NCC कर चुके युवाओं के लिए खास मौका :

यह विशेष भर्ती NCC 'C' सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। दरअसल आर्मी SSC (शार्ट सर्विस कमीशन) का NCC स्पेशल एंट्री 51वां कोर्स अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला है और सेना ने इसी के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए अविवाहित पुरुष तथा अविवाहित महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 50 पद पुरुषों के लिए तथा 5 पद महिलाओं के लिये है।

आवेदन करने के लिए ये योग्यताएं हैं जरूरी :

इन पदों पर 19 से 25 वर्ष (आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी) के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को एनसीसी में न्यूनतम 2-3 साल NCC सीनियर डिविजन/विंग में सेवा दी होनी चाहिए तथा NCC 'C' सर्टिफिकेट परीक्षा में कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। इन योग्यताओं से संबंधित ज्यादा जानकारी अभ्यर्थी अधिसूचना में देख सकते हैं।

नियुक्ति अवधि :

इन पदों पर चयन होने के बाद अभ्यर्थियों को 49 महीने के लिए OTA चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद कमीशन मिलने पर पहले 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड में सेवा ली जाएगी। शॉर्ट सर्विस कमिशन द्वारा चयनित अभ्यर्थी को 10 साल की सेवा के लिए नियुक्त किया जाएगा और अधिक सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थियों का सेवाकाल 4 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

मिलेगी शानदार सैलरी :

इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को काफी आकर्षक सैलरी मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड की अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को 56,100 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन दिया जाएगा और इस दौरान इन्हें 56,100 से 1,77,500 रुपये की सैलरी मिलेगी। अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर प्रमोशन भी मिलेगा और इनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी।

यहां से करें घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी :

घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स की सहायता ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं समेत, NDA&NA, SSC GD, UP SI, SSC MTS तथा अन्य कई परिक्षाओं की तैयारी के लिए एक्सपर्ट और वर्षो के अनुभव रखने वाले फैकल्टीज के मार्गदर्शन में कोर्स चलाया जा रहा है। आप इन कोर्सेस से सफलता एप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फ्री ई-बुक्स, करेंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जैसी अन्य कई सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।