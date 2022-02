RRB/RRC Group D 2022: ग्रुप D परीक्षा को करना है क्रैक तो जनरल साइंस पर बनाएं पकड़, पूछे जाते हैं किस तरह के प्रश्न

{"_id":"621372e170e42776f41fb1af","slug":"if-you-want-to-crack-group-d-exam-then-must-practice-in-general-science-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"RRB\/RRC Group D 2022: ग्रुप D परीक्षा को करना है क्रैक तो जनरल साइंस पर बनाएं पकड़, पूछे जाते हैं किस तरह के प्रश्न","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

भारतीय रेलवे में ग्रुप D के 1.03लाख पदों पर होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान चार मार्च के बाद किया जा सकता है। दरअसल इस भर्ती में चयन प्रक्रिया को लेकर हुए विवाद के बाद बनाई गई कमिटी रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को अपने सुझाव चार मार्च को सौंपने वाली है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस कमिटी के सुझावों को देखने के बाद रेलवे जल्द ही चयन प्रक्रिया तथा परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर सकती है। 1.03 लाख पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में 1.15 करोड़ अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे और यह उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे इसको कई फेज में आयोजित कर सकती है। वहीं,अगर आपने भी इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया है तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप RRB GROUP-D Online Live Classes 2021 की सहायता ले सकते हैं और इन क्लासेस के जरिए इस बचे हुए समय में खुद को परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं।

जनरल साइंस है एक महत्वपूर्ण विषय :

ग्रुप D भर्ती के CBT 1 में अभ्यर्थियों से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से 25प्रश्न सामान्य विज्ञान सेक्शन से होंगे। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आयोजित होने वाले CBT 1 के सामान्य विज्ञान सेक्शन में अभ्यर्थियों से फिजिक्स,केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के टॉपिक्स से दसवीं के लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए ग्रुप D परीक्षा के सामान्य विज्ञान के कुछ सवाल नीचे दिए गए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

1. प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

a) विसरण b)पूर्ण आंतरिक परावर्तन c) प्रकीर्णन. d)अपवर्तन

उत्तर : b

2. छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है?

a) फ्रंटल b)टखने की हड्डी c)रिब्स d)फिमर

उत्तर : c

3. निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है?

a) हाइड्रोजन. b)ऑक्सीजन c)क्लोरीन d)नाइट्रोजन

उत्तर : d

4. चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है?

a) टेस्ला b)कैंडेला c)ओम d)पास्कल

उत्तर : a

5. प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना क्या है?

a) प्रकाश का परावर्तन b)प्रकाश का विक्षेपण c)प्रकाश का विवर्तन d) प्रकाश का अपवर्तन

उत्तर : b

6. चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है?

a)कम होती है b)बराबर होती है c)अधिक होती है d)इनमें से कोई नहीं

उत्तर : c

7. वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसका उदाहरण है?

a)विस्थापन अभिक्रिया b)मिश्रण अभिक्रिया c)संकलन अभिक्रिया d)प्रतिस्थापन अभिक्रिया

उत्तर : c

8. निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है?

a)जूं b)मच्छर c)किलनी d)घरेलू मक्खी

उत्तर : d

9. सूर्य की पाराबैगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं क्योंकि, पृथ्वी का वायुमंडल घिरा हुआ है?

a)कार्बन डाइऑक्साइड से b)अमोनिया से c)क्लोरीन से d)ओजोन से

उत्तर : d

10. "डायलेक्सिया" किससे संबंधित है?

a)बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से b)हार्ट से c)बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से d)वृक्क के बीमारी से

उत्तर : a

