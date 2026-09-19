Pauri News: ट्रायल से बंधी ज्यादा उम्मीद, अक्तूबर से रोजाना चलेगी बस

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परिवहन निगम ने 11 सितंबर से श्रीनगर-हल्द्वानी बस सेवा को ट्रायल के तौर पर शुरू किया था। फिलहाल बस का संचालन एक दिन छोड़कर किया जा रहा है। चार चक्करों में हुई 93 हजार रुपये की आय को निगम अधिकारियों ने संतोषजनक माना है। निगम के अनुसार नई बस सेवाओं के शुरुआती संचालन के दौरान होने वाली आमदनी की तुलना में इस सेवा को बेहतर रिस्पांस मिला है।श्रीनगर डिपो प्रभारी अशोक काला ने बताया कि बस सुबह सात बजे श्रीनगर से हल्द्वानी के लिए रवाना होती है, जबकि हल्द्वानी से श्रीनगर के लिए बस का प्रस्थान समय शाम 6:30 बजे है। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान यात्रियों से मिल रहे रिस्पांस और आय को देखते हुए अक्टूबर से बस को रोजाना संचालित करने की योजना है। प्रतिदिन संचालन शुरू होने के बाद श्रीनगर और हल्द्वानी के बीच सफर करने वाले यात्रियों को नियमित बस सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही निगम को इस सेवा से होने वाली आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।