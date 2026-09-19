मेले में उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिसकर्मी सम्मानित

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साल्हावास। खानपुर कलां स्थित श्री जाहरवीर गोगा जी मंदिर कमेटी की ओर से जन्माष्टमी एवं गोगा नवमी के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय विशाल मेले में उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था के लिए साल्हावास थाना प्रभारी निरीक्षक बलराज और झाड़ली चौकी प्रभारी रणदीप सिंह को सम्मानित किया गया। कमेटी प्रधान अत्तर सिंह ने दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। थाना प्रभारी बलराज के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने दिन-रात मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई। पुलिस की बेहतर व्यवस्था के चलते मेला शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ।

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