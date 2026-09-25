ग्रेजुएट्स के लिए बंपर भर्ती: आईबीपीएस आरआरबी में बढ़ी रिक्तियों की संख्या, अब 13757 कुल पद, जल्द भर दें फॉर्म

IBPS RRB Vacancy 2026 Revised: बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2026 को लेकर नया अपडेट आया है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने भर्ती की संशोधित वैकेंसी सूची जारी की है। पहले इस भर्ती के तहत 13,706 पद अधिसूचित किए गए थे। अब 25 सितंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13,757 पद हो गए हैं।

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इस तरह कुल रिक्तियों में 51 पदों की बढ़ोतरी हुई है। पहले कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) के 8,183 पद थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 8,222 हो गई है। अधिकारी वर्ग में भी संशोधित पदवार वैकेंसी जारी की गई है।