आईबीपीएस आरआरबी सीआरपी-XV: 13 हजार से अधिक पदों पर आवेदन का एक और मौका, अब कब तक भर सकते हैं फॉर्म? जानें यहां

कार्यालय सहायक किसी भी विषय से ग्रेजुएशन। स्थानीय भाषा और कंप्यूटर की जानकारी होना अच्छा रहेगा। अनुभव जरूरी नहीं

अधिकारी स्केल-I (सहायक प्रबंधक) किसी भी विषय से ग्रेजुएशन। कृषि, आईटी, कानून, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि विषयों से पढ़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता। स्थानीय भाषा आना जरूरी। विज्ञापन अनुभव जरूरी नहीं

अधिकारी स्केल-II (सामान्य बैंकिंग) किसी भी विषय से कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में 2 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (आईटी) कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। विज्ञापन विज्ञापन संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (चार्टर्ड अकाउंटेंट) सीए की योग्यता। सीए के रूप में 1 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (विधि अधिकारी) कानून में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। वकील या बैंक में कानून अधिकारी के रूप में 2 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (कोषागार प्रबंधक) सीए या वित्त में एमबीए। संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (मार्केटिंग अधिकारी) मार्केटिंग में एमबीए। संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव

अधिकारी स्केल-II (कृषि अधिकारी) कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, पशु चिकित्सा, कृषि इंजीनियरिंग या मत्स्य पालन में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव