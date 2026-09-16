आईबीपीएस: चार अक्तूबर को होगी प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा, मुश्किल सवालों पर कितना समय दें? जानें जरूरी टिप्स

करंट अफेअर्स पर विशेष फोकस

मुख्य परीक्षा में इकनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी को नजरअंदाज न करें। पिछले कुछ महीनों के करंट अफेअर्स को नियमित रूप से दोहराएं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आरबीआई के प्रमुख निर्णय, सरकारी योजनाएं, अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख आंकड़े, बैंकिंग से संबंधित शब्दावली और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के जरूरी तथ्यों पर ध्यान दें। अंतिम समय में बहुत ज्यादा नई सामग्री पढ़ने के बजाय अपने बनाए नोट्स, वन-लाइनर और पहले पढ़े गए करंट अफेअर्स का रिवीजन अधिक प्रभावी रहेगा।

समय-प्रबंधन पर दें ध्यान

रीजनिंग और डाटा एनालिसिस में कठिन प्रश्नों पर समय खर्च करने से बचें। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई में पहले उन सेट को पहचानें, जिन्हें कम समय में हल किया जा सकता है। क्वांट में प्रतिशत, अनुपात, औसत, संख्या आधारित प्रश्न और डीआई आदि के महत्वपूर्ण तरीकों का अभ्यास करें। अंग्रेजी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, पैराग्राफ आधारित प्रश्न, ग्रामर और शब्दावली पर ध्यान दें। मुख्य परीक्षा में सेक्शन के लिए अलग-अलग समय सीमा होती है, इसलिए प्रत्येक सेक्शन के लिए पहले से समय-प्रबंधन की योजना बनाना जरूरी है।

मॉक टेस्ट के बाद गलतियों और समय लेने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करें।

करंट अफेअर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का नियमित रिवीजन करें।

डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए निबंध और कॉम्प्रिहेंशन लिखने का अभ्यास करें।

डिस्क्रिप्टिव पेपर को नजरअंदाज न करें

मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। इसमें निबंध और कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े प्रश्न शामिल होते हैं तथा इसके लिए अलग समय निर्धारित रहता है। इसलिए बैंकिंग, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक घटनाओं जैसे विषयों पर सीमित शब्दों में स्पष्ट और व्यवस्थित लेखन का अभ्यास करें। लेखन में शुरुआत, मुख्य बिंदुओं और निष्कर्ष का संतुलन बनाए रखें। अब तैयारी में निरंतरता बनाए रखें और परीक्षा के दिन शांत दिमाग से अपनी रणनीति पर अमल करें।