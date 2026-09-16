आरआरबी: सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की आवेदन स्थिति जारी, आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या खारिज? ऐसे चेक करें

कब होगी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा?

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए सेक्शन कंट्रोलर के 119 पद भरे जाएंगे।



भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 में पूरी हुई थी। अब आवेदन की स्थिति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ अपना आवेदन स्टेटस भी जांच लेना चाहिए।