आरआरबी: सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की आवेदन स्थिति जारी, आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या खारिज? ऐसे चेक करें
RRB Section Controller 2026: आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की आवेदन स्थिति जारी कर दी है। अभ्यर्थी 16 सितंबर से अपना आवेदन स्वीकार, अस्थायी रूप से स्वीकार या खारिज होने की जानकारी देख सकते हैं। परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर को होगी।
विस्तार
RRB Section Controller 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन की स्थिति जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने सीईएन 03/2026 के तहत आवेदन किया था, वे अब अपना आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं, यह जांच सकते हैं। आवेदन स्थिति 16 सितंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।
आवेदन स्थिति में क्या जानकारी मिलेगी?
आवेदन स्थिति के जरिए अभ्यर्थी यह जान सकेंगे कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है, कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया है या किसी कारण से खारिज कर दिया गया है। आरआरबी के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, वही आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
कब होगी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा?
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए सेक्शन कंट्रोलर के 119 पद भरे जाएंगे।
भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 में पूरी हुई थी। अब आवेदन की स्थिति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ अपना आवेदन स्टेटस भी जांच लेना चाहिए।
|विवरण
|जानकारी
|संस्था
|रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
|भर्ती का नाम
|आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026
|पद
|सेक्शन कंट्रोलर
|विज्ञापन संख्या
|सीईएन 03/2026
|आवेदन स्थिति
|जारी
|आवेदन स्थिति जारी होने की तारीख
|16 सितंबर 2026
|कुल रिक्तियां
|119
|परीक्षा की तारीख
|12 और 13 अक्तूबर 2026
|परीक्षा का चरण
|कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|आवेदन स्थिति के प्रकार
|स्वीकार, अस्थायी रूप से स्वीकार, खारिज
|आधिकारिक वेबसाइट
|rrbapply.gov.in
आवेदन स्थिति चेक करने के लिए क्या चाहिए?
अभ्यर्थियों को आवेदन की स्थिति देखने के लिए अपने पंजीकरण संबंधी विवरण तैयार रखने होंगे। इसके लिए मुख्य रूप से ये जानकारी जरूरी होगी:
- पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या
- जन्म तिथि या पासवर्ड
- कैप्चा कोड
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन स्थिति कैसे चेक करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों के जरिए अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।
- सबसे पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन स्थिति 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या दर्ज करें।
- इसके बाद जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आपका आवेदन स्टेटस दिखाई देगा।
- जांच करें कि आवेदन स्वीकार हुआ है, अस्थायी रूप से स्वीकार हुआ है या खारिज किया गया है।
- भविष्य के लिए आवेदन स्थिति का पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।