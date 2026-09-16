फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   RRB Section Controller Application Status 2026 Out: Check CEN 03/2026 Status Online

आरआरबी: सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की आवेदन स्थिति जारी, आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या खारिज? ऐसे चेक करें

Wed, 16 Sep 2026 04:31 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 04:31 PM IST
सार

RRB Section Controller 2026: आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती की आवेदन स्थिति जारी कर दी है। अभ्यर्थी 16 सितंबर से अपना आवेदन स्वीकार, अस्थायी रूप से स्वीकार या खारिज होने की जानकारी देख सकते हैं। परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर को होगी।
 

विज्ञापन
RRB Section Controller Application Status 2026 Out: Check CEN 03/2026 Status Online
RRB Section Controller Application Status 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

RRB Section Controller 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए आवेदन की स्थिति जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने सीईएन 03/2026 के तहत आवेदन किया था, वे अब अपना आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं, यह जांच सकते हैं। आवेदन स्थिति 16 सितंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।

विज्ञापन

आवेदन स्थिति में क्या जानकारी मिलेगी?

आवेदन स्थिति के जरिए अभ्यर्थी यह जान सकेंगे कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है, कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया है या किसी कारण से खारिज कर दिया गया है। आरआरबी के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, वही आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

कब होगी आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा?

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 और 13 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए सेक्शन कंट्रोलर के 119 पद भरे जाएंगे।

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 में पूरी हुई थी। अब आवेदन की स्थिति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ अपना आवेदन स्टेटस भी जांच लेना चाहिए।

 

विवरण जानकारी
संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)
भर्ती का नाम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026
पद सेक्शन कंट्रोलर
विज्ञापन संख्या सीईएन 03/2026
आवेदन स्थिति जारी
आवेदन स्थिति जारी होने की तारीख 16 सितंबर 2026
कुल रिक्तियां 119
परीक्षा की तारीख 12 और 13 अक्तूबर 2026
परीक्षा का चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा
आवेदन स्थिति के प्रकार स्वीकार, अस्थायी रूप से स्वीकार, खारिज
आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in

 

विज्ञापन

आवेदन स्थिति चेक करने के लिए क्या चाहिए?

अभ्यर्थियों को आवेदन की स्थिति देखने के लिए अपने पंजीकरण संबंधी विवरण तैयार रखने होंगे। इसके लिए मुख्य रूप से ये जानकारी जरूरी होगी:

  • पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या
  • जन्म तिथि या पासवर्ड
  • कैप्चा कोड

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन स्थिति कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों के जरिए अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।

  • सबसे पहले संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आवेदन स्थिति 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • अब पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या दर्ज करें।
  • इसके बाद जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
  • स्क्रीन पर आपका आवेदन स्टेटस दिखाई देगा।
  • जांच करें कि आवेदन स्वीकार हुआ है, अस्थायी रूप से स्वीकार हुआ है या खारिज किया गया है।
  • भविष्य के लिए आवेदन स्थिति का पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed