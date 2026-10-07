एचएएल: रक्षा मंत्रालय की महारत्न कंपनी में नौकरी का मौका, जूनियर एग्जीक्यूटिव के 150 पद, 1.20 लाख तक वेतन
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्तूबर से शुरू हो चुकी है और 17 अक्तूबर 2026 तक चलेगी। खास बात यह है कि भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन उनकी इंजीनियरिंग डिग्री में मिले अंकों और साक्षात्कार के आधार पर होगा। पूरी जानकारी पढ़ें...
विस्तार
एचएएल में नौकरी का इंतजार कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 150 पदों पर भर्ती शुरू की है। यह नियुक्ति अल्पकालिक आधार पर होगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने रक्षा मंत्रालय के अधीन महारत्न पीएसयू है।
भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या HAL/CHRC-TAR/RECT-03/2026 जारी किया गया है। इस भर्ती के जरिए इंजीनियरिंग की 9 शाखाओं में कुल 150 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन उनकी इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंकों और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें
- आवेदन शुरू: 7 अक्तूबर 2026, दोपहर 2 बजे
- आवेदन की अंतिम तारीख: 17 अक्तूबर 2026, दोपहर 2 बजे
- शुल्क भुगतान के सत्यापन का समय: भुगतान के बाद 48 से 72 घंटे
- साक्षात्कार की संभावित अवधि: नवंबर 2026
- पद का नाम: जूनियर एग्जीक्यूटिव (अल्पकालिक)
- कुल पद: 150
किस शाखा में कितनी रिक्तियां हैं?
एचएएल ने अलग-अलग इंजीनियरिंग शाखाओं के लिए पदों का वर्गवार विवरण जारी किया है। सबसे ज्यादा 78 पद यांत्रिक शाखा में हैं। इसके बाद विद्युत शाखा में 25 और इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा में 21 पद हैं।
|शाखा
|SC
|ST
|OBC
|EWS
|UR
|कुल पद
|वैमानिकी
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|रासायनिक
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|सिविल
|1
|0
|1
|0
|5
|7
|कंप्यूटर विज्ञान
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|विद्युत
|4
|2
|6
|3
|10
|25
|इलेक्ट्रॉनिक्स
|3
|2
|5
|2
|9
|21
|यांत्रिक
|15
|7
|21
|8
|27
|78
|धातुकर्म
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|उत्पादन
|1
|0
|1
|1
|3
|6
|कुल
|25
|11
|38
|15
|61
|150
कौन उम्मीदवार आवेदन कर सकता है?
- उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में रेगुलर या फुलटाइम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए।
- डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वैधानिक संस्थान से होनी जरूरी है।
- 10+2+4 या 10+3+3 लेटरल एंट्री के तहत प्राप्त डिग्री मान्य है। इसके अलावा 5 या 6 वर्ष की एकीकृत डिग्री भी मान्य है।
- पत्राचार (Correspondence), दूरस्थ शिक्षा, अंशकालिक (पार्ट-टाइम) या ई-लर्निंग के माध्यम से हासिल की गई योग्यता मान्य नहीं होगी।
- उम्मीदवार की अधिकतम आयु सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी।
- आयु की गणना 17 अक्तूबर 2026 के अनुसार की जाएगी।
कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं?शैक्षणिक योग्यता के साथ न्यूनतम अंकों की शर्त भी रखी गई है।
- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 60 प्रतिशत अंक
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवार: 50 प्रतिशत अंक
तीन साल की होगी नियुक्ति, कितना मिलेगा वेतन?
- जूनियर एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति अधिकतम 3 साल के लिए अल्पकालिक आधार पर होगी।
- तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद नियुक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी और इसके आगे विस्तार नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को ई0 वेतनमान 30,000 से 1,20,000 रुपये में रखा जाएगा।
वेतन के साथ कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?
- शुरुआती मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह
- मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता
- कंपनी की ओर से आवास उपलब्ध नहीं होने पर शहर की श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता
- मूल वेतन का 35 प्रतिशत तक कैफेटेरिया भत्ता
- दूसरे और तीसरे वर्ष में मूल वेतन पर 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
- 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा के लिए सालाना 25,000 रुपये तक चिकित्सा बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति
- आकस्मिक और अवकाश अवकाश
- अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment)
- भविष्य निधि
- एक साल की सेवा पूरी होने पर अनुपात के आधार पर उपदान
- वर्दी और जूते का भत्ता
- ग्रेड-1 के नियमित अधिकारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार अलग-अलग है:
- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 500 रुपये
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से करना होगा। इसके लिए ‘एचएएल सीएचआरसी भर्ती 2026-27’ विकल्प का इस्तेमाल करना होगा। भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
एचएएल जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया एचएएल की वेबसाइट के माध्यम से पूरी होगी।
- एचएएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करियर वाले हिस्से में जाएं।
- ‘अल्पकालिक आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति-2026’ वाले भर्ती विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद पात्रता से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। प्रक्रिया पूरी होने पर उम्मीदवार को एक विशिष्ट आवेदन संख्या मिलेगी।
- अब व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भरें। इसमें प्रत्येक सेमेस्टर के अंक भी दर्ज करने होंगे।
- इसके बाद हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
- शुल्क का भुगतान करने के बाद उसके सत्यापन में 48 से 72 घंटे लग सकते हैं।
- सत्यापन के बाद आवेदन पोर्टल पर दोबारा जाकर अंतिम रूप से जमा किया गया आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
आवेदन से जुड़ी किसी खास जानकारी के लिए उम्मीदवार एचएएल के भर्ती संबंधी ईमेल पते recruitment.chrc1@hal-india.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।