एचएएल: रक्षा मंत्रालय की महारत्न कंपनी में नौकरी का मौका, जूनियर एग्जीक्यूटिव के 150 पद, 1.20 लाख तक वेतन

एचएएल में नौकरी का इंतजार कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 150 पदों पर भर्ती शुरू की है। यह नियुक्ति अल्पकालिक आधार पर होगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने रक्षा मंत्रालय के अधीन महारत्न पीएसयू है।

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