Bank Strike: देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच एसबीआई का फैसला, 28 से 30 सितंबर तक सभी एटीएम लेनदेन रहेंगे मुफ्त

देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने घोषणा की है कि 28 से 30 सितंबर तक सभी एटीएम लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग सुविधाएं देने और हड़ताल का प्रभाव कम करने के लिए लिया गया है।

एसबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में बताया कि हड़ताल के दौरान भी उसकी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच किसी भी बैंक के एटीएम पर किए गए लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसबीआई की सभी शाखाएं रविवार, 27 सितंबर को भी खुली रहेंगी। यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी ऑनलाइन भुगतान सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

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हड़ताल से बैंकिंग पर क्या असर होगा?

सरकार ने भी आम लोगों की बैंकिंग जरूरतों को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार को खुला रखने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 सितंबर को सभी बैंक शाखाओं और एटीएम से जुड़ी शाखाओं को संचालित रखने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार को सामान्य रूप से कार्य करेंगे।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित की है। यह हड़ताल 26 और 27 सितंबर की सप्ताहांत छुट्टियों के ठीक बाद है। ऐसे में यदि विशेष व्यवस्था न होती तो बैंकिंग गतिविधियां लगातार पांच दिनों तक प्रभावित हो सकती थीं। सरकार का कहना है कि आम नागरिकों की सुविधा और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सरकार और बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं?

सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने की अपील की है। आवश्यक बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। एसबीआई ने एटीएम शुल्क माफ किया और अपनी शाखाएं खुली रखीं। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने भी रविवार को बैंक खुले रखने के निर्देश दिए हैं।