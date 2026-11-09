दीवाली के जश्न के बीच खूनी खेल: तमिलनाडु में एक रात में 10 हत्याएं, पुलिस के एसएसआई समेत कौन-कैसे बना निशाना?

तमिलनाडु में दीवाली के जश्न के बीच रविवार से सोमवार तड़के तक हत्या की 10 घटनाएं सामने आईं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हुई इन वारदातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार, मरने वालों में थेनी जिले के स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) सेंथिल कुमार भी शामिल हैं। तिरुचिरापल्ली जिले में दोहरे हत्याकांड में दो लोगों की जान गई, जबकि चेन्नई में भी एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें बनाई हैं।

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