बंगाल: पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की मौत, सीएम बोले- आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई का अधिकार

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अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का नाम दिलीप रॉय था। उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। टीम रायगंज के एक गांव में छापेमारी कर रही थी। विज्ञापन



एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की। इसमें आरोपी घायल हो गया। उसे रायगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। विज्ञापन विज्ञापन



कब से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस?

पुलिस पिछले चार दिनों से दिलीप रॉय की तलाश कर रही थी। कुलिक नदी के पास एक जंगल में लड़की का शव मिला था। शव पर कपड़े नहीं थे। वह आंशिक रूप से सड़ चुका था।



पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गौरी ग्राम पंचायत इलाके में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस की गाड़ी पर भी गोली चलाई। यह गोली गाड़ी के टायर में लगी।



एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिलीप रॉय का पैतृक घर झारखंड में है। वह बिहार सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल से भागने की कोशिश कर रहा था।



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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम पिछले चार दिनों से आरोपी की तलाश कर रहे थे। सोमवार रात करीब 2 बजे हमें एक सूचना मिली। इसके आधार पर हमारी टीम ने बंगाल-बिहार सीमा के पास परापुकुर में उसे ढूंढ निकाला। उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।



कब लापता हुई थी 12 साल की लड़की?

परिवार के मुताबिक, लड़की तीन नवंबर को लापता हुई थी। वह दोपहर में साइकिल से घर से निकली थी। दो दिन बाद उसका शव कुलिक नदी के पास जंगल में मिला। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। फिर उसकी हत्या कर दी गई।



पुलिस अधिकारी ने बताया कि रॉय पिछले मंगलवार को अपनी भतीजी को जंगल ले गया था। उसने कुलिक नदी दिखाने का बहाना बनाया था। आरोप है कि उसने वहां लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, उसका शव गुरुवार को अब्दुलघाटा के एक जंगल से बरामद किया गया था।



बंगाल में इससे पहले कब हुईं पुलिस मुठभेड़?

जुलाई में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत हुई थी। उसका नाम प्रभास मंडल था। उस पर 11 साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था।



पुलिस ने बताया था कि आरोपी को अपराध वाली जगह पर ले जाया जा रहा था। वहां घटना का दोबारा पूरा दृश्य तैयार किया जाना था। इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों से बंदूक छीन ली। उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।



27 अक्तूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में 11वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था। शव पर कपड़े नहीं थे। इस मामले में प्रह्लाद दास को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। आरोप था कि वह अपराध वाली जगह पर घटना का दोबारा दृश्य तैयार करने के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था।



इसी दिन एक और आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। उसका नाम समाउल हक था। उसे मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।



मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, क्या पुलिस हर आरोपी को गोली मारती है? जब कोई पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है।



उन्होंने आगे कहा, सरकार ने कुछ मामलों में पुलिस को पूरी छूट दी है। इनमें दुष्कर्म और हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ शामिल हैं। पुलिस को यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इन अपराधों के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है।



मंत्री दिलीप घोष ने क्या कहा?

राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को पुलिस का सामना करना पड़ेगा।



दिलीप घोष ने कहा, अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है, कानून अपने हाथ में लेता है या उसका उल्लंघन करता है, तो उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए। सभी को कानून का पालन करना चाहिए।

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का नाम दिलीप रॉय था। उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। टीम रायगंज के एक गांव में छापेमारी कर रही थी।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की। इसमें आरोपी घायल हो गया। उसे रायगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।पुलिस पिछले चार दिनों से दिलीप रॉय की तलाश कर रही थी। कुलिक नदी के पास एक जंगल में लड़की का शव मिला था। शव पर कपड़े नहीं थे। वह आंशिक रूप से सड़ चुका था।पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गौरी ग्राम पंचायत इलाके में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस की गाड़ी पर भी गोली चलाई। यह गोली गाड़ी के टायर में लगी।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिलीप रॉय का पैतृक घर झारखंड में है। वह बिहार सीमा के रास्ते पश्चिम बंगाल से भागने की कोशिश कर रहा था।ये भी पढ़ें: पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का मामला: जांच रिपोर्ट पर कायम कर्नाटक सरकार; क्या बोले मंत्री? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम पिछले चार दिनों से आरोपी की तलाश कर रहे थे। सोमवार रात करीब 2 बजे हमें एक सूचना मिली। इसके आधार पर हमारी टीम ने बंगाल-बिहार सीमा के पास परापुकुर में उसे ढूंढ निकाला। उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।परिवार के मुताबिक, लड़की तीन नवंबर को लापता हुई थी। वह दोपहर में साइकिल से घर से निकली थी। दो दिन बाद उसका शव कुलिक नदी के पास जंगल में मिला। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। फिर उसकी हत्या कर दी गई।पुलिस अधिकारी ने बताया कि रॉय पिछले मंगलवार को अपनी भतीजी को जंगल ले गया था। उसने कुलिक नदी दिखाने का बहाना बनाया था। आरोप है कि उसने वहां लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, उसका शव गुरुवार को अब्दुलघाटा के एक जंगल से बरामद किया गया था।जुलाई में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत हुई थी। उसका नाम प्रभास मंडल था। उस पर 11 साल की लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था।पुलिस ने बताया था कि आरोपी को अपराध वाली जगह पर ले जाया जा रहा था। वहां घटना का दोबारा पूरा दृश्य तैयार किया जाना था। इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों से बंदूक छीन ली। उसने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।27 अक्तूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में 11वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था। शव पर कपड़े नहीं थे। इस मामले में प्रह्लाद दास को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। आरोप था कि वह अपराध वाली जगह पर घटना का दोबारा दृश्य तैयार करने के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था।इसी दिन एक और आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। उसका नाम समाउल हक था। उसे मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, क्या पुलिस हर आरोपी को गोली मारती है? जब कोई पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है।उन्होंने आगे कहा, सरकार ने कुछ मामलों में पुलिस को पूरी छूट दी है। इनमें दुष्कर्म और हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ शामिल हैं। पुलिस को यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इन अपराधों के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है।राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों को पुलिस का सामना करना पड़ेगा।दिलीप घोष ने कहा, अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है, कानून अपने हाथ में लेता है या उसका उल्लंघन करता है, तो उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए। सभी को कानून का पालन करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में एक आरोपी की मौत हो गई। उस पर अपनी 12 साल की भतीजी से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था। सोमवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने की छूट है। मई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस मुठभेड़ की यह चौथी घटना है।