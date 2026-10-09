डीएसएसएसबी: दिल्ली में सफाई कर्मचारी और चौकीदार पदों पर भर्ती, इस दिन शुरू होगा आवेदन, 10वीं पास के लिए मौका

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज 9 अक्तूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालयों, दिल्ली के लिए विज्ञापन संख्या 05/2026 जारी किया है। इसके तहत समूह ‘ग’ के गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पद शामिल हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।

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