डीएसएसएसबी: दिल्ली में सफाई कर्मचारी और चौकीदार पदों पर भर्ती, इस दिन शुरू होगा आवेदन, 10वीं पास के लिए मौका
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जिला एवं सत्र न्यायालयों में सफाई कर्मचारी और चौकीदार के कुल 25 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। दसवीं पास अभ्यर्थी 13 अक्तूबर से आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा, वेतन, परीक्षा और आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें पढ़ें...
विस्तार
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज 9 अक्तूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालयों, दिल्ली के लिए विज्ञापन संख्या 05/2026 जारी किया है। इसके तहत समूह ‘ग’ के गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पद शामिल हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।
कब से भर पाएंगे फॉर्म?
- अधिसूचना जारी होने की तारीख: 9 अक्तूबर 2026
- आवेदन शुरू होने की तारीख: 13 अक्तूबर 2026, दोपहर 12 बजे से
- आवेदन की अंतिम तारीख: 11 नवंबर 2026, रात 11 बजे तक
- आधिकारिक आवेदन वेबसाइट: dsssbonline.nic.in
आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता और संबंधित प्रमाणपत्रों के लिए 11 नवंबर 2026 महत्वपूर्ण अंतिम तारीख है।
कितने पद हैं और किस पद पर कितनी भर्तियां होंगी?
इस भर्ती के तहत कुल 25 पद घोषित किए गए हैं। इनमें सफाई कर्मचारी के 10 और चौकीदार के 15 पद शामिल हैं। हालांकि, पदों की संख्या अस्थायी है। संबंधित विभाग की जरूरत के अनुसार इसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।
|
वर्ग
|
सफाई कर्मचारी
|
चौकीदार
|
कुल पद
|
अनारक्षित
|
5
|
7
|
12
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
2
|
4
|
6
|
अनुसूचित जाति
|
1
|
2
|
3
|
अनुसूचित जनजाति
|
1
|
1
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
1
|
1
|
2
|
कुल
|
10
|
15
|
25
इन पदों में पूर्व सैनिकों के लिए कुल दो पद शामिल बताए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से कोई पद दर्ज नहीं है।
कौन कर सकता है आवेदन?
दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता समान रखी गई है।
- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष योग्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता 11 नवंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।
- दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित है।
- आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी।
सफाई कर्मचारी और चौकीदार को कितना वेतन मिलेगा?
दोनों पदों के लिए वेतनमान समान बताया गया है। ये समूह ‘ग’ के गैर-राजपत्रित पद हैं।
- वेतनमान: 5,200 से 20,200 रुपये
- ग्रेड वेतन: 2,000 रुपये
- पद का वर्गीकरण: समूह ‘ग’, गैर-राजपत्रित
चयन कैसे होगा?
चयन प्रक्रिया में दो चरण रखे गए हैं। पहले चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद निर्धारित योग्यता और मेरिट के आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- पहला चरण: लिखित परीक्षा, 100 अंक
- दूसरा चरण: साक्षात्कार, 15 अंक
- अंतिम चयन: लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंकों के आधार पर
- परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को 160 मिनट दिए जाएंगे।
- परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।
- परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, हालांकि संबंधित भाषा के प्रश्नपत्रों में भाषा के अनुसार व्यवस्था रहेगी।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क अभ्यर्थी की श्रेणी और लिंग के आधार पर तय किया गया है। कुछ श्रेणियों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।
- सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस (पुरुष) - 100 रुपये
- एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और सभी महिलाएं - कोई शुल्क नहीं
शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के ई-पे माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
अभ्यर्थियों को आवेदन केवल ऑनलाइन करना होगा। डाक से या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- सबसे पहले दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आवेदन वेबसाइट पर जाएं।
- पहली बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना व्यक्तिगत विवरण, दसवीं कक्षा का अनुक्रमांक, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त एक बार इस्तेमाल होने वाले सत्यापन संकेत के जरिए सत्यापन पूरा करें।
- इसके बाद अपना पंजीकरण पहचान क्रमांक और पासवर्ड प्राप्त करें।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद अपनी पहचान संबंधी जानकारी से वेबसाइट पर प्रवेश करें।
- सफाई कर्मचारी के लिए पद कोड 46/26 और चौकीदार के लिए पद कोड 47/26 चुनें।
- शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी और आरक्षण श्रेणी का विवरण भरें।
- निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की डिजिटल प्रति अपलोड करें।
- तस्वीर की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की रखें।
- आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए।
- अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें।
- भरे हुए आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करके सभी जानकारियां जांचें।
- अंतिम रूप से आवेदन जमा करें।
- जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।