डीएसएसएसबी: सहायक शिक्षक भर्ती के 83614 उम्मीदवारों के अंक जारी, 19 अक्तूबर से करना होगा ये काम

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज, 13 अक्तूबर को सहायक शिक्षक (प्राथमिक) भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए हैं। इस संबंध में बोर्ड ने 13 अक्तूबर 2026 को नोटिस संख्या 382 जारी किया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रणाली (OARS) में लॉग इन करके अपने अंक देख सकते हैं।

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बोर्ड ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) में रिक्त पदों के लिए कुछ उम्मीदवारों को ई-डोजियर जमा करने के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट भी किया है।