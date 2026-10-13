डीएसएसएसबी: सहायक शिक्षक भर्ती के 83614 उम्मीदवारों के अंक जारी, 19 अक्तूबर से करना होगा ये काम
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सहायक शिक्षक (प्राथमिक) भर्ती परीक्षा के अंक जारी कर दिए हैं। चयनित उम्मीदवार 19 से 30 अक्तूबर 2026 तक ई-डोजियर जमा कर सकेंगे।
विस्तार
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज, 13 अक्तूबर को सहायक शिक्षक (प्राथमिक) भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए हैं। इस संबंध में बोर्ड ने 13 अक्तूबर 2026 को नोटिस संख्या 382 जारी किया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रणाली (OARS) में लॉग इन करके अपने अंक देख सकते हैं।
बोर्ड ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) में रिक्त पदों के लिए कुछ उम्मीदवारों को ई-डोजियर जमा करने के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट भी किया है।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
इस भर्ती के लिए 10 सितंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को संशोधन सूचना जारी हुई। कुल 1,169 पदों पर भर्ती निकाली गई थी।
|विभाग
|पदों की संख्या
|शिक्षा निदेशालय
|1,044
|नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)
|125
|कुल पद
|1,169
कितने उम्मीदवारों के अंक जारी हुए?
टियर-1 की ऑनलाइन परीक्षा 16 से 20 फरवरी, 23 फरवरी, 26 और 31 मार्च तथा 3 और 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 83,615 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 83,614 उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए गए हैं। एक उम्मीदवार के अंक 26 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में रोक दिए गए हैं।
कब जमा करना होगा ई-डोजियर?
ई-डोजियर जमा करने की प्रक्रिया 19 अक्तूबर से 30 अक्तूबर 2026 तक चलेगी। केवल अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के OARS खाते में ई-डोजियर का लिंक सक्रिय होगा। उम्मीदवारों को तय समय के भीतर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?
उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार ये दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रमाणपत्र
- डिग्री प्रमाणपत्र और अंकतालिकाएं
- लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र
- जरूरत के अनुसार अनुभव प्रमाणपत्र
- लागू होने पर सरकारी सेवा या पूर्व सैनिक से जुड़े दस्तावेज
- प्रवेश पत्र और आधिकारिक नोटिस में बताए गए अन्य दस्तावेज
दस्तावेज अपलोड करने से पहले उनकी स्पष्टता और उनमें दर्ज जानकारी की जांच जरूर कर लें।
तकनीकी समस्या होने पर क्या करें?
यदि ई-डोजियर जमा करने में तकनीकी परेशानी आती है, तो उम्मीदवारों को जमा करने की अवधि समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर इसकी जानकारी डीएसएसएसबी को देनी होगी।
इसके लिए helpdesk-dsssb@delhi.gov.in पर ईमेल भेजें और समस्या से जुड़े प्रमाण भी संलग्न करें। यदि तकनीकी समस्या की पुष्टि हो जाती है, तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।