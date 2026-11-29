Best Yoga Poses for Men Over 40:
40 की उम्र पार करने के बाद पुरुषों के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। इस उम्र में मांसपेशियों की ताकत कम होना, शरीर में अकड़न, वजन बढ़ना और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज के साथ योग को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
योग न केवल शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है, बल्कि मानसिक तनाव कम करने, संतुलन सुधारने और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायक है। खास बात यह है कि 40 साल से अधिक उम्र के पुरुष अपनी क्षमता और शारीरिक स्थिति के अनुसार घर पर भी कई आसान योगासन कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे योगासन, जिन्हें 40 के बाद पुरुष अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और इनके अभ्यास से क्या फायदे मिलते हैं।
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40 के बाद पुरुषों को जरूर करने चाहिए ये योगासन
- फोटो : AI
1. ताड़ासन
ताड़ासन एक आसान योगासन है, जिसे लगभग हर उम्र के लोग अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। यह शरीर की मुद्रा सुधारने और संतुलन बेहतर बनाने में मदद करता है।
कैसे करें?
- सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें।
- दोनों हाथों को शरीर के पास रखें।
- अब धीरे-धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं।
- हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ करें।
- अब एड़ियों को उठाकर पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें।
- कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें और सामान्य सांस लेते रहें।
- धीरे-धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।
2. भुजंगासन
भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह योगासन पीठ और रीढ़ की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए जाना जाता है। खासतौर पर लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले पुरुष इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
कैसे करें?
- सबसे पहले पेट के बल योग मैट पर लेट जाएं।
- दोनों हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें।
- अब धीरे-धीरे सांस लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं।
- ध्यान रखें कि आपकी नाभि जमीन के पास रहे।
- कुछ सेकंड इस स्थिति में रुकें।
- सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएं।
3. वृक्षासन
40 के बाद शरीर का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है। ऐसे में वृक्षासन एक अच्छा योगासन है। इसे करने से एकाग्रता और शरीर का बैलेंस बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
कैसे करें?
- सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं।
- अब धीरे-धीरे दाएं पैर को मोड़कर उसके तलवे को बाईं जांघ के अंदर रखें।
- दोनों हाथों को जोड़कर छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा बनाएं।
- संतुलन बनने पर हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं।
- कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें।
- अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटें और दूसरे पैर से भी अभ्यास करें।
4. सेतुबंधासन
सेतुबंधासन को ब्रिज पोज भी कहा जाता है। यह योगासन पीठ, कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद करता है। 40 के बाद पुरुष इसे अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं।
कैसे करें?
- सबसे पहले पीठ के बल योग मैट पर लेट जाएं।
- दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें।
- हाथों को शरीर के दोनों तरफ सीधा रखें।
- अब धीरे-धीरे सांस लेते हुए कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाएं।
- कंधों और पैरों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर रखें।
- कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे-धीरे वापस नीचे आ जाएं।