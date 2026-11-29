



योग न केवल शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है, बल्कि मानसिक तनाव कम करने, संतुलन सुधारने और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायक है। खास बात यह है कि 40 साल से अधिक उम्र के पुरुष अपनी क्षमता और शारीरिक स्थिति के अनुसार घर पर भी कई आसान योगासन कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे योगासन, जिन्हें 40 के बाद पुरुष अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और इनके अभ्यास से क्या फायदे मिलते हैं।



40 की उम्र पार करने के बाद पुरुषों के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लगते हैं। इस उम्र में मांसपेशियों की ताकत कम होना, शरीर में अकड़न, वजन बढ़ना और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव बनाए रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज के साथ योग को दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।