दिल्ली पुलिस भर्ती: फिजिकल का एडमिट कार्ड प्रिंट करते समय ये बातें ध्यान रखें, गलती हुई तो नहीं मिलेगा प्रवेश

फोटो और हस्ताक्षर जरूर जांचें

अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर दिख रही अपनी स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर की जांच करनी होगी। अगर फोटो या हस्ताक्षर में कोई गलती है, या स्क्रीन पर फोटो और हस्ताक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी को तुरंत एसएससी/एनआर से संपर्क करना होगा।



नोटिस में संपर्क के लिए 011-24360840 और 011-24363343 फोन नंबर दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एसएससी/एनआर, ब्लॉक 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली से सही प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।