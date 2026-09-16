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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Delhi Police Constable Physical Admit Card 2026: Check Photo, Signature and Printing Instructions

दिल्ली पुलिस भर्ती: फिजिकल का एडमिट कार्ड प्रिंट करते समय ये बातें ध्यान रखें, गलती हुई तो नहीं मिलेगा प्रवेश

Wed, 16 Sep 2026 02:49 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

Delhi Police Admit Card 2026: दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों के नए एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने के निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को फोटो-सिग्नेचर जांचने और ए4 कागज पर सही पेज सेटिंग के साथ प्रवेश पत्र प्रिंट करने को कहा गया है।
 

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Delhi Police Constable Physical Admit Card 2026: Check Photo, Signature and Printing Instructions
Admit Card - फोटो : Adobe Stock (अमर उजाला ग्राफिक्स)

विस्तार
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Delhi Police Admit Card 2026: दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों के लिए नए प्रवेश पत्र यानी ई-एडमिशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड और प्रिंट करने से जुड़े जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कांस्टेबल (कार्यकारी), हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक), हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) और कांस्टेबल (ड्राइवर) पदों के लिए हैं।

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नोटिस में प्रवेश पत्र के सही और गलत प्रारूप का उदाहरण भी दिया गया है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर अपनी फोटो और हस्ताक्षर की जांच करने को कहा गया है।

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किन पदों के लिए जारी हुए निर्देश?

दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार, ये निर्देश निम्न पदों के अभ्यर्थियों के लिए हैं:

  • कांस्टेबल (कार्यकारी)
  • हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक)
  • हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ)
  • कांस्टेबल (ड्राइवर)

फोटो और हस्ताक्षर जरूर जांचें

अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर दिख रही अपनी स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर की जांच करनी होगी। अगर फोटो या हस्ताक्षर में कोई गलती है, या स्क्रीन पर फोटो और हस्ताक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी को तुरंत एसएससी/एनआर से संपर्क करना होगा।

नोटिस में संपर्क के लिए 011-24360840 और 011-24363343 फोन नंबर दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एसएससी/एनआर, ब्लॉक 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली से सही प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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एडमिट कार्ड प्रिंट करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

प्रवेश पत्र को सही प्रारूप में प्रिंट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्रिंटर और पेज सेटअप से जुड़े निर्देश भी दिए हैं।

  • इंकजेट या लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करें।
  • पेज सेटअप में ए4 आकार का कागज चुनें।
  • पेज की ऊपरी, बाईं, निचली और दाईं मार्जिन 0 रखें।
  • मार्जिन के विकल्प में None भी चुना जा सकता है।


फोटो में समझें सही और गलत तरीका:

गलत प्रारूप में प्रिंट न करें

नोटिस में एडमिट कार्ड के गलत और सही प्रारूप के उदाहरण दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सही प्रारूप में प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करने की सलाह दी गई है। फोटो और हस्ताक्षर की स्थिति भी प्रिंट निकालने से पहले जांचना जरूरी है।

परीक्षा में जाने से पहले क्या करें?

अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्थिति ध्यान से जांचें। अगर दोनों सही हैं, तो नोटिस में बताई गई ए4 पेज सेटिंग और शून्य मार्जिन के साथ प्रिंट निकालें। अगर फोटो या हस्ताक्षर में कोई समस्या है, तो परीक्षा से पहले एसएससी/एनआर से संपर्क कर सही प्रवेश पत्र प्राप्त करें।

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