कोल इंडिया लिमिटेड ने 24 अगस्त 2026 को आयोजित प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए उत्तर दर्ज करने और आपत्ति प्रबंधन की सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 30 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से 3 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत लॉगिन के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं और अस्थायी उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

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कोल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि आपत्ति केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।