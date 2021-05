UP Police SI Exam 2021: जानें क्या था यूपी पुलिस भर्ती 2015-16 का कटऑफ

{"_id":"6097bdfe8ebc3ed2b04e025a","slug":"check-the-cutoff-of-up-police-recruitment-2015-16-exam-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police SI Exam 2021: \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0925\u093e \u092f\u0942\u092a\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940 2015-16 \u0915\u093e \u0915\u091f\u0911\u092b","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

Media Solution Initiative Published by: पीआर डेस्क Updated Sun, 09 May 2021 04:18 PM IST

श्रेणी/वर्ग कट ऑफ मार्क्स सामान्य 332.9167 ओबीसी 321.2500 एससी 283.9127 एसटी 235.4167 एक्स-सर्विसमैन 271.5000 महिला 239.2500

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने हाल ही में UP SI समेत कई पदों पर भर्तियाँ निकाली हैं जिसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है जो 30 मई 2021 की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस भर्ती में सब-इंस्पेक्टर, प्लाटून कमाण्डर और पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित कुल 9,534 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in/ पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उम्मीदवार UP SI की भर्ती प्रक्रिया व एग्जाम से जुड़ी कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी इस लिंक https://www.safalta.com/demo-registration से फ्री काउंसलिंग पा सकते हैं।2015 में क्या था कटऑफआपको बता दें कि साल 2015-16 में अंतिम बार UP Police SI की भर्ती का आयोजन किया गया था जिसके कट ऑफ को भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के आधार पर नीचे दी गई टेबल से दर्शाया गया है। इससे आवेदन करने वाले उम्मीदवार इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें इस भर्ती की लिखित परीक्षा में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे।इस आधार पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अबकी बार यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जिसके लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए।कैसे करें लिखित परीक्षा की तैयारीअगर आप भी UPSI परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। इस एग्जाम की तैयारी में Safalta.com उम्मीदवारों की पूरी मदद करेगा जिसके लिए उसने एक खास UP SI Safalta बैच की शुरुआत की है जहां आपको मिलेंगी 220 घंटे से भी ज्यादा की स्टडी क्लासेस, 100 से भी अधिक पीडीएफ स्टडी नोट्स, साथ ही साप्ताहिक मॉकटेस्ट और स्पेशल करेंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन जैसी ढेरों सुविधाएं तो देर किस बात की इस लिंक से https://www.safalta.com/up-police-si-safalta-batch-2021 अभी ज्वॉइन करें ये बैच या इस लिंक http://bit.ly/SAFALTA-APP की मदद से Safalta ऐप डाउनलो़ड करें।