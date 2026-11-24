बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट-III भर्ती के लिए परीक्षा शहर की सूचना जारी कर दी है। आयोग ने सिटी स्लिप देखने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं।

विज्ञापन

1 दिसंबर को दो पालियों में होगी परीक्षा

इसमें उम्मीदवार को उस शहर की जानकारी मिलेगी, जहां उसका परीक्षा केंद्र होगा। इससे प्रवेश पत्र जारी होने से पहले यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दिया जा सकता है।

आयोग के नोटिस के अनुसार, विज्ञापन संख्या 07/25 के तहत लिखित परीक्षा 1 दिसंबर 2026 को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। दो पालियों में परीक्षा होने के कारण परिणाम विज्ञापन में बताए गए सामान्यीकरण (नॉर्मलाइजेशन) की प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा। सामान्यीकरण की प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देशों की जानकारी आयोग बाद में साझा करेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 सितंबर 2025 परीक्षा तिथि का नोटिस 9 नवंबर 2026 परीक्षा शहर संबंधी नोटिस 23 नवंबर 2026 परीक्षा शहर सूचना पर्ची 24 नवंबर 2026 प्रवेश पत्र 27 नवंबर 2026 को जारी होने की अपेक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 दिसंबर 2026 उत्तर कुंजी बाद में घोषित होगी



परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी आयोजन संस्था बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) पद आशुलिपिक/आशुटंकक-III विज्ञापन संख्या 07/25 कुल रिक्तियां 531 परीक्षा शहर सूचना 24 नवंबर 2026 को जारी प्रवेश पत्र 27 नवंबर 2026 को जारी होने की अपेक्षा परीक्षा तिथि 1 दिसंबर 2026, मंगलवार परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पालियों की संख्या दो परिणाम सामान्यीकरण प्रक्रिया के अनुसार चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in

ऐसे डाउनलोड करें परीक्षा शहर की सूचना पर्ची