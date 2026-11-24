बीएसएससी: स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट-III परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी, वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ लिंक
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट-III परीक्षा की शहर सूचना 24 नवंबर 2026 को जारी की है। सिटी स्लिप देखने के लिए लिंक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। परीक्षा 1 दिसंबर को दो पालियों में ऑनलाइन होगी। प्रवेश पत्र 27 नवंबर को जारी किया जाएगा है।
विस्तार
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट-III भर्ती के लिए परीक्षा शहर की सूचना जारी कर दी है। आयोग ने सिटी स्लिप देखने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं।
इसमें उम्मीदवार को उस शहर की जानकारी मिलेगी, जहां उसका परीक्षा केंद्र होगा। इससे प्रवेश पत्र जारी होने से पहले यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दिया जा सकता है।
1 दिसंबर को दो पालियों में होगी परीक्षा
आयोग के नोटिस के अनुसार, विज्ञापन संख्या 07/25 के तहत लिखित परीक्षा 1 दिसंबर 2026 को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के रूप में होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। दो पालियों में परीक्षा होने के कारण परिणाम विज्ञापन में बताए गए सामान्यीकरण (नॉर्मलाइजेशन) की प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा। सामान्यीकरण की प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देशों की जानकारी आयोग बाद में साझा करेगा।
महत्वपूर्ण तिथियां
|कार्यक्रम
|तिथि
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|25 सितंबर 2025
|परीक्षा तिथि का नोटिस
|9 नवंबर 2026
|परीक्षा शहर संबंधी नोटिस
|23 नवंबर 2026
|परीक्षा शहर सूचना पर्ची
|24 नवंबर 2026
|प्रवेश पत्र
|27 नवंबर 2026 को जारी होने की अपेक्षा
|कंप्यूटर आधारित परीक्षा
|1 दिसंबर 2026
|उत्तर कुंजी
|बाद में घोषित होगी
परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|आयोजन संस्था
|बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी)
|पद
|आशुलिपिक/आशुटंकक-III
|विज्ञापन संख्या
|07/25
|कुल रिक्तियां
|531
|परीक्षा शहर सूचना
|24 नवंबर 2026 को जारी
|प्रवेश पत्र
|27 नवंबर 2026 को जारी होने की अपेक्षा
|परीक्षा तिथि
|1 दिसंबर 2026, मंगलवार
|परीक्षा का माध्यम
|ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)
|पालियों की संख्या
|दो
|परिणाम
|सामान्यीकरण प्रक्रिया के अनुसार
|चयन प्रक्रिया
|लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण
|आधिकारिक वेबसाइट
|bssc.bihar.gov.in
ऐसे डाउनलोड करें परीक्षा शहर की सूचना पर्ची
- आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in खोलें।
- मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन संख्या 07/25 के तहत आशुलिपिक/आशुटंकक-III परीक्षा शहर की सूचना वाला लिंक खोजें।
- मांगी गई जानकारी, जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें।
- स्क्रीन पर परीक्षा शहर और पाली की जानकारी देखें।
- पर्ची डाउनलोड करें या अपने रिकॉर्ड के लिए उसका स्क्रीनशॉट रख लें।