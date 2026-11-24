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सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी के दम पर ही जीवन में निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन पूरी लगन से प्रयास करना चाहिए। यह बात आईपीएस साक्षी वर्मा ने मंगलवार को जोगिंद्रनगर के धनैतर स्थित निजी आईफलैक्स स्कूल के वार्षिक पारितोषिक समारोह में कही। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए अपने पढ़ाई और संघर्ष के दिनों के अनुभव भी साझा किए। समारोह में डीएसपी सुंदरनगर भरतभूषण विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने, नशे से दूर रहने और गलत संगत से बचने की सलाह दी। स्कूल के प्रबंध निदेशक अमित शर्मा और प्रधानाचार्य मनोज ने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि को सम्मानित किया। स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी रणजीत सिंह की मौजूदगी का भी विद्यार्थियों ने तालियों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल की पूर्व प्रधानाचार्य दीपिका वर्मा, तलकेहड़ पंचायत प्रधान शूचिका, सुनंदिनी, पस्सल पंचायत उपप्रधान ज्योति प्रकाश, भड़याड़ा पंचायत प्रधान अभिनव, डॉ. आंचल, शिव वालिया, रोटेरियन अजय ठाकुर और पीसी महंत को भी सामाजिक सरोकारों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया।

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