{"_id":"628b173b316e2f290b57f79e","slug":"bsf-recruitment-2022-for-group-b-90-inspector-si-posts-know-how-to-apply-online-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"BSF Recruitment 2022: सीमा सुरक्षा बल में निकली बंपर पदों पर भर्तियां, 1 लाख 42 हजार तक मिलेगी सैलरी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Mon, 23 May 2022 10:40 AM IST