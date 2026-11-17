सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2024-25 के दूसरे चरण यानी लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी। इसमें वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में सफलता हासिल की है। बीएसएफ ने परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 17 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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