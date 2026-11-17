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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की घोषणा के बीच उनके गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। हसीना की पार्टी अवामी लीग के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के पास धारदार हथियार और भाले भी थे।

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