{"_id":"6afc048020485cb76208ab61","slug":"bangladesh-responds-to-india-s-conditions-regarding-sheikh-hasina-refutes-the-report-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"शेख हसीना को लेकर 'भारत की शर्तों' पर बांग्लादेश ने दिया जवाब, किया रिपोर्ट का खंडन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
शेख हसीना को लेकर 'भारत की शर्तों' पर बांग्लादेश ने दिया जवाब, किया रिपोर्ट का खंडन
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:08 PM IST
Link Copied
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की घोषणा के बीच उनके गृहनगर गोपालगंज में रविवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। हसीना की पार्टी अवामी लीग के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों के पास धारदार हथियार और भाले भी थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।