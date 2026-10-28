बीपीएससी 2026: बिहार एएसओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, संतोष कुमार ने किया टॉप; यहां देखें पूरी मेरिट लिस्ट

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सहायक अनुभाग अधिकारी यानी एएसओ मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। जारी परिणाम के मुताबिक, संतोष कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, सरिता कुमारी दूसरे और राहुल राज कुमार तीसरे स्थान पर रहे हैं। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 609 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के बाद उससे जुड़ी जरूरी जानकारी ध्यान से जांच लें और आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।

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BPSC ASO Merit List: कितने उम्मीदवारों की सूची बनी?

मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल 13 दिव्यांग उम्मीदवारों को दिव्यांगता की जांच और उसका प्रतिशत तय करने के लिए पटना स्थित आईजीआईएमएस भेजा गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के अनुसार, पांच उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम पाई गई। वहीं, छह उम्मीदवार जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनकी दिव्यांगता की जांच नहीं हो सकी। इस तरह कुल 11 उम्मीदवारों को दिव्यांगता का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर आयोग की ओर से जारी सूचना में दिए गए हैं। उम्मीदवारों को परिणाम से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पढ़नी चाहिए।

बीपीएससी ने सामान्य ज्ञान विषय में मिले अंकों के आधार पर परीक्षा में शामिल 594 उम्मीदवारों की संयुक्त मेधा सूची तैयार की है। इस सूची में उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर जगह दी गई है। आयोग ने यह भी बताया है कि अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं, तो उनकी उम्र के आधार पर फैसला किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर दोनों उम्मीदवारों की उम्र भी समान होती है, तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाले नाम को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह बराबर अंक होने पर सूची में स्थान तय किया गया है।

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BPSC ASO Result Download: रिजल्ट कैसे देखें?

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पेज पर बीपीएससी बिहार सहायक अनुभाग अधिकारी मुख्य परीक्षा परिणाम 2026 से जुड़े लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद परिणाम की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसमें अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए सर्च विकल्प का इस्तेमाल करें। अगर सूची में आपका नाम या रोल नंबर दिखाई देता है, तो परिणाम में आपकी स्थिति का पता चल जाएगा। उम्मीदवार परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी निर्देश भी पढ़ें।

BPSC ASO Result 2026: आगे क्या करना चाहिए?

बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने के बाद आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए। इसमें परिणाम, मेधा सूची और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल सकती है। उम्मीदवार अपने नाम और रोल नंबर की जांच जरूर करें, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे। दिव्यांगता से जुड़े लाभ के लिए जिन उम्मीदवारों की जांच हुई थी, उन्हें इस बारे में जारी जानकारी भी देखनी चाहिए। फिलहाल उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़े अगले निर्देशों के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। किसी भी जानकारी के लिए अनजान वेबसाइटों के बजाय आयोग की सूचना पर भरोसा करें।