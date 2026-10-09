सीएसबीसी बिहार पुलिस: विशेष शाखा सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, कितनों का हुआ चयन? देखें श्रेणीवार कटऑफ

बिहार पुलिस विशेष शाखा भर्ती की श्रेणीवार कटऑफ कितनी रही?

अंतिम परिणाम के साथ अलग-अलग श्रेणियों के लिए चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक और जन्मतिथि का विवरण भी दिया गया है। कटऑफ से यह समझने में मदद मिलती है कि संबंधित श्रेणी में अंतिम चयन किस अंक पर हुआ।



पुरुष अभ्यर्थियों की कटऑफ

श्रेणी कटऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि अनारक्षित 156.75 4 मई 2003 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 151.50 31 मार्च 2005 अनुसूचित जाति 140.50 1 अप्रैल 2000 अनुसूचित जनजाति 147.25 11 नवंबर 2000 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 154.75 28 जून 2001 पिछड़ा वर्ग 155.50 12 जून 2001

महिला अभ्यर्थियों की कटऑफ

श्रेणी कटऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि अनारक्षित 138.50 18 जून 2003 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 134.25 15 दिसंबर 2001 अनुसूचित जाति 102.75 22 जनवरी 1999 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 135.00 17 नवंबर 2003 पिछड़ा वर्ग 134.25 8 दिसंबर 2002 पिछड़े वर्ग की महिलाएं 134.25 19 दिसंबर 1998



स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों की कटऑफ कितनी रही?

इस विशेष श्रेणी में चयनित पुरुष अभ्यर्थियों की कटऑफ का विवरण इस प्रकार है।

श्रेणी कटऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 125.75 18 अक्तूबर 2003 अत्यंत पिछड़ा वर्ग 130.75 18 अगस्त 2003



यहां दिए गए अंक संबंधित श्रेणी और चयन की स्थिति के अनुसार हैं। इन्हें सभी श्रेणियों के लिए लागू एक समान कटऑफ नहीं माना जाना चाहिए।