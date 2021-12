{"_id":"61a79455fc26db418a0e9574","slug":"bihar-police-driver-admit-card-bihar-police-constable-driver-efficiency-test-admit-card-released-on-official-website-know-how-to-download-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar Police Driver Admit Card: बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक दक्षता परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी, ऐसे डाउनलोड करें","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Bihar Police Driver Admit Card: बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक दक्षता परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी, ऐसे डाउनलोड करें

केन्द्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (सीएसबीसी) ने बिहार पुलिस कांस्टेबल चालक के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए चालक दक्षता परीक्षण (डीईटी) प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। इस प्रवेश पत्र को आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और चालक दक्षता परीक्षण के लिए क्वालिफाई किया था, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें।



बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चालक दक्षता परिक्षण (डीईटी) के प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपने आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा।



उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि केन्द्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (सीएसबीसी) द्वारा कांस्टेबल चालक दक्षता परीक्षण (डीईटी) का आयोजन 8 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन क्रमांक 05/2019 के लिए लिखित और शारीरिक परीक्षा को पास किया है, वह इस कांस्टेबल चालक दक्षता परीक्षण में शामिल हो सकते हैं।



चालक दक्षता परीक्षण (डीईटी) से जुड़े सभी दिशानिर्देश जैसे परीक्षा की तारीख, समय, स्थान और दिशानिर्देश आदि भी दिए गए हैं। उम्मीदवार इस बात का खास ख्याल रखें कि परीक्षा के समय अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ लेकर पहुंचे। इन दस्तावेजों के बारे में आधिकारिक नोटिफिकेश में भी बताया गया है।



प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?



उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से दिशानिर्देशों का पालन कर के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।



1. उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर दिखाई दे रहे बिहार पुलिस के सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब Notice: Use this link to download your e-Admit Card for Driving Efficiency Test (DET) to be conducted for the post of Bihar Police Driver Constable के लिंक पर क्लिक करें।

4. आप एक नए पेज पर चले जाएंगे, यहां अपने आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

5. जानकारी दर्ज कर के सबमिट के बटन पर क्लिक करें।

6. अब आपके सामने की स्क्रीन पर आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा।

7. इसे चेक कर के डाउनलोड कर लें।

8. आगे की जरूरत के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंट भी निकलवा लें।